Διαγραμμίσεις σε 60 διαβάσεις πεζών από τον Δήμο Άργους – Μυκηνών
Προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.
Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών υλοποιεί ένα σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας, με τη διαγράμμιση 60 διαβάσεων πεζών που βρίσκονται περιμετρικά των σχολικών μονάδων.
Στην πρώτη φάση των εργασιών, η δημοτική αρχή έδωσε προτεραιότητα στα σχολεία, καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά και η ασφαλής πρόσβαση μαθητών και γονέων αποτελεί άμεση προτεραιότητα.
