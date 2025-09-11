Διαγραμμίσεις σε 60 διαβάσεις πεζών από τον Δήμο Άργους – Μυκηνών

Ο Δήμος Άργους – Μυκηνών υλοποιεί ένα σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας, με τη διαγράμμιση 60 διαβάσεων πεζών που βρίσκονται περιμετρικά των σχολικών μονάδων.

Στην πρώτη φάση των εργασιών, η δημοτική αρχή έδωσε προτεραιότητα στα σχολεία, καθώς ξεκινά η νέα σχολική χρονιά και η ασφαλής πρόσβαση μαθητών και γονέων αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

