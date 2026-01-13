Ο 37χρονος Βαγγέλης Πλατέλλας συνεχίζει το ποδόσφαιρο σε ιστορική ομάδα

Ο Βαγγέλης Πλατέλλας δεν δείχνει να σκοπεύει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σύντομα. Ο 37χρονος ποδοσφαιριστής με θητεία σε ΑΕΚ, Ξάνθη, ΟΦΗ και Ατρόμητο θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο σε μια πολύ ιστορική ομάδα, τον Εθνικό Πειραιώς.

Ο μεσοεπιθετικός που τελευταία αγωνιζόταν στην Νέα Ιωνία, είναι η νέα μεταγραφή του Εθνικού, ενισχύοντας την ομάδα του Πειραιά που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής. Η εμπειρία του Πλατέλλα στα μεγάλα σαλόνια σίγουρα έπαιξε ρόλο στην επιλογή αυτή των ανθρώπων του Εθνικού, που θέλουν να δουν να την μεταφέρει στην ομάδα τους, καθώς ο 37χρονος μέσος μετράει 99 συμμετοχές στην Super League.

Η ανακοίνωση του Εθνικού Πειραιώς

«Έναρξη συνεργασίας με Βαγγέλη Πλατέλλα

Ο Εθνικός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του με τον ποδοσφαιριστή Βαγγέλη Πλατέλλα.

Ο Πλατέλλας με την πολυετή εμπειρία του έρχεται να δώσει την επιπλέον ποιότητα στην μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας μας, προερχόμενος από την Ν. Ιωνία, ενώ έχει αγωνισθεί και σε επίπεδο Super League με Ξάνθη, Άρη, Ατρόμητο, ΟΦΗ, Λάρισα, Ιωνικό αλλά και σε Αιολικό, Καλλιθέα και στην Neftchi Bacou.

Βαγγέλη καλώς ήρθες στον Εθνικό!»