Ο 79χρονος Σιλβέστερ Σταλόνε παραμένει... αγέραστος - Βίντεο από την προπόνησή του στη Φλόριντα

Τι κι αν είναι 79 ετών; Ο Σιλβέστερ Σταλόνε εξακολουθεί να συγκεντρώνει τα βλέμματα με το καλλίγραμμο σώμα του και την εξαντλητική του προπόνηση.

Ο αστέρας του Hollywood δημοσιοποίησε την Κυριακή (18/01) βίντεο, στο οποίο πααρουσιάζει στιγμές από την καθημερινότητά του. Στη δημοσίευση συμπεριλαμβάνονται στιγμιότυπα από την προπόνησή του, καθώς και εικόνες από την υπερπολυτελή έπαυλή του στην περιοχή Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Στο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram, ο δημοφιλής ηθοποιός δείχνει τα καλογυμνασμένα μπράτσα του, παρουσιάζει τα τατουάζ του και μοιράζεται με το κοινό του εικόνες από το γυμναστήριο της έπαυλης αξίας 35,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τη δημοσίευση συνοδεύει η λεζάντα «Κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο, αλλά γι’ αυτό πρέπει να πιέζεις όλο και περισσότερο. Αίμα, ιδρώτας και δάκρυα».

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε, ο οποίος ήταν 3 φορές υποψήφιος για το βραβείο Οσκαρ, μίλησε για τη σχέση του με τη γυμναστική και το γυμναστήριο της κατοικίας του. Ανάφερε πως για αυτόν, ο χώρος εκγύμνασης στο σπίτι του είναι «καταφύγιο» και «εκκλησία», συμπληρώνοντας πως εκεί προπονείται για να γίνει καλύτερος.

«Νιώθεις καλύτερα σωματικά, ώστε να έχεις τη δύναμη να φτάσεις στους στόχους σου με αυτοπεποίθηση και έτοιμος να αντιμετωπίσεις κάθε πρόκληση», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο τέλος του βίντεο, προσέθεσε: «Θέλεις να συνεχίσεις να “χτυπάς”. Τα λέμε σύντομα».

Η αποθέωση στα σχόλια

Η δημοσίευση μετράει έως τώρα 330 χιλιάδες αντιδράσεις και περίπου 8,5 χιλιάδες σχόλια. Στο TikTok ο χρήστης @007pattyp «υποκλίθηκε» στον περίφημο Σλάι, αναφέροντας πως δείχνει απίθανος για 79χρονο, ενώ άλλοι χρήστες δε δίστασαν να τον αποθεώσουν καταγράφοντας πως «δεν μεγαλώνει ποτέ».

Στο Instagram επικράτησε ανάλογο κλίμα, με τους χρήστες να εγκωμιάζουν τον δημοφιλή κινηματογραφικά αστέρα. «Αυτός ο άνθρωπος είναι σχεδόν 80. Τι έμπνευση» και «Είναι 80. Απίστευτο», έγραφαν χαρακτηριστικά.

Η δημοσίευση του Σταλόνε συγκέντρωσε τα βλέμματα της Αμερικανικής σκηνής των celebrities, με τον παρουσιαστή του Access Hollywood, Μάριο Λόπεζ, τον ηθοποιός Ρόμπερτ Πάτρικ, την Κιμ Φιλντς, αλλά και τον παραγωγό Ράνταλ Έμετ, με τον οποίο συνεργάζεται να σχολιάζουν «Μπράβο».

Υπενθυμίζουμε, πως ο Σταλόνε εμφανίστηκε δημόσια στις 7 Δεκεμβρίου, στην εκδήλωση τιμητικών βραβεύσεων του Kennedy Center στην Ουάσινγκτον. Εκεί, βρέθηκε ανάμεσα στα τιμώμενα πρόσωπα και φωτογραφήθηκε κρατώντας μπαστούνι.

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε είναι πατέρας τριών κοριτσιών. Απέκτησε με την τρίτη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν τις Σοφία, Σιστίν και Σκάρλετ, ενώ από προηγούμενο γάμο με τη Σάσα Τζακ έφερε στη ζωή τον Σερτζέο. Το πρώτο του παιδί, με όνομα Σέιτζ, έφυγε από τη ζωή το 2012, σε ηλικία 36 ετών, εξαιτίας επιπλοκών με την καρδιά του.