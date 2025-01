Ο 99χρονος Ντικ Βαν Ντάικ αποκαλύπτει το μυστικό της καλής υγείας του

Ο Dick Van Dyke, στα 99 του χρόνια, αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Για τον πρωταγωνιστή του Mary Poppins, το «μυστικό» του για να παραμείνει... αεικίνητος είναι να πηγαίνει στο γυμναστήριο. Ο Ντικ Βαν Ντάικ αποκάλυψε στο τελευταίο επεισόδιο του podcast Where Everybody Knows Your Name ότι παραμένει σε φόρμα κάνοντας γυμναστική τρεις φορές την εβδομάδα!

«Πάντα γυμναζόμουν, τρεις μέρες την εβδομάδα πηγαίνουμε στο γυμναστήριο», μοιράστηκε μαζί με τη σύζυγό του, Arlene Silver. Σημείωσε ότι «κατεβαίνει και κάνει πολλές διατάσεις και γιόγκα» και ότι προσθέτει μηχανήματα γυμναστικής για να εξασφαλίσει μια προπόνηση για όλο το σώμα.

Ο οικοδεσπότης του podcast Τεντ Ντάνσον αποκάλυψε μια φορά που εντόπισε τον γνωστό ηθοποιό στο γυμναστήριο. Θυμάται τη ρουτίνα του που μοιάζει με «κυκλική προπόνηση». «Δεν πήγαινες με τα πόδια στο επόμενο μηχάνημα, χόρευες. Κυριολεκτικά χόρευες μέχρι το επόμενο μηχάνημα», θυμήθηκε ο 77χρονος απόφοιτος του Cheers για τον ηθοποιό του Chitty Chitty Bang Bang πριν ο 53χρονος Σίλβερ παρεμβάλει: «Ακόμα το κάνει αυτό».



Στο podcast, ο Βαν Ντάικ μοιράστηκε επίσης τον ενθουσιασμό του για τα επερχόμενα 100ά γενέθλιά του τον Δεκέμβριο, αποκαλύπτοντας ότι σχεδιάζει να διοργανώσει ένα «μεγάλο πάρτι». Οι θαυμαστές απόλαυσαν τη συνέντευξη και άφησαν σχόλια στο βίντεο του επεισοδίου στο YouTube. «Είναι 99 ετών και έχει περισσότερη ενέργεια από εμένα», είπε ένας θαυμαστής, ενώ ένας άλλος είπε: «Ποιος εδώ μέσα δεν αγαπάει και δεν εκτιμά απόλυτα αυτόν τον υπέροχο άνθρωπο; Δώστε μας τουλάχιστον άλλα 15 χρόνια κύριε. Είστε καταπληκτικός». Ένας τρίτος σημείωσε: «Αυτό θα είναι ένας διαχρονικός θησαυρός, χαίρομαι που ηχογραφήθηκε για το μέλλον».