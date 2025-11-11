Ο Άγιος Μηνάς θα φέρει «τα κλειδιά του χειμώνα»; Η απάντηση του Θοδωρή Κολυδά

Τα ημερομήνια είναι πανάρχαιος τρόπος πρόβλεψης του καιρού. Πώς γίνεται; Τον Αύγουστο παρατηρούμε προσεκτικά τον καιρό για δώδεκα ημέρες που η κάθε μία τους αντιστοιχεί στον καιρό των επόμενων μηνών. Δηλαδή, η πρώτη ημέρα θα μας πει για τον καιρό του Αυγούστου, η δεύτερη για του Σεπτεμβρίου, η τρίτη για του Οκτωβρίου κ.ο.κ.



Ο κόσμος της υπαίθρου όπως γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες ακολουθούν αυτή τη μέθοδο, ενώ συχνά ακόμη και επιστήμονες δείχνουν ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα που βγάζουν τα ημερομήνια.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ημερομηνίες είναι η 11η Νοεμβρίου, ημέρα τιμής της μνήμης του Αγίου Μηνά, η οποία θεωρείται ότι σηματοδοτεί την έναρξη του χειμώνα. Παραδοσιακά, οι αγρότες και οι νοικοκυρές χρησιμοποιούσαν αυτή τη μέρα για να προστατέψουν τα ζώα, να αποθηκεύσουν τρόφιμα και να προγραμματίσουν τις εργασίες του χειμώνα.



Όπως λέει το ρητό: «Ο Άγιος Μηνάς τα κλειδιά του χειμώνα φέρνει», δηλαδή από αυτή τη μέρα αρχίζουν τα κρύα και οι χιονοπτώσεις.

Σε αυτό παραπέμπει και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, ο οποίος τονίζει σε ανάρτησή του ότι γύρω στις 11–14 Νοεμβρίου αρχίζει να κάνει πραγματικά χειμωνιάτικο καιρό· «ο Άι-Μηνάς το προαναγγέλλει, και ο Άι-Φίλιππος το επιβεβαιώνει».



Ωστόσο, ο ίδιος τονίζει ότι φέτος η παροιμία δεν θα ισχύσει, καθώς οι καιρικές συνθήκες διαφέρουν από τις παραδοσιακές προβλέψεις.