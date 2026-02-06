Ατύχημα σοκ για τον Άκη Πετρετζίκη: Έπεσε από άλογο στην Πρέβεζα - «Αυτό δεν πήγε καλά»

Ένα απρόσμενo ατύχημα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων της εκπομπής του είχε ο γνωστός σεφ Άκης Πετρετζίκης την περασμένη εβδομάδα.

Σε βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ενημέρωσε τουw ακολούθους του ότι ενώ βρισκόταν στην Πρέβεζα και απολάμβανε την τελευταία ημέρα με το συνεργείο αποφάσισε να κάνει μια βόλτα με άλογο. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το ζώο τρόμαξε, τινάχτηκε και ο Άκης Πετρετζίκης βρέθηκε στο έδαφος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Λόγω της δυνατής πτώσης, ο γνωστός τηλεοπτικός σεφ ράγισε ένα πλευρό ενώ υπέφερε από αφόρητο πόνο. Μάλιστα ανέφερε ότι για την σωστή ανάρρωσή του απαιτείται να παραμείνει ξαπλωμένος.

«Είμαι πέμπτη μέρα σπίτι και πραγματικά δεν έχω τι να κάνω, βαριέμαι και δεν περνάει η ώρα με τίποτα. Οπότε είπα να σας εξηγήσω γιατί είμαι στο σπίτι πέμπτη μέρα. Γιατί ράγισα ένα μου πλευρό και ο πόνος είναι αφόρητος και πρέπει να αναρρώσω. Στα πλευρά δεν μπαίνει γύψος και επειδή δεν μπαίνει γύψος πρέπει να ξαπλώνεις όλη μέρα», ανέφερε αρχικά.

«Τώρα πώς το έπαθα; Πέμπτη και Παρασκευή είχαμε γύρισμα στο Akis Food Tour και το Σάββατο, τελευταίο θέμα πριν γυρίσουμε στην Αθήνα, είχαμε βόλτα με άλογα. Εντάξει, αυτό δεν πήγε καλά. Γιατί… Δείτε τι έπαθα», περιέγραψε.

«Δεν έχω εμπειρία πάνω στα άλογα. Ήρθε ένα αρσενικό άλογο δίπλα στο θηλυκό, σήκωσε τα πόδια του για να το κλωτσήσει, τρομοκρατήθηκε το δικό μου το άλογο και εγώ επειδή δεν είχα εμπειρία να το κρατήσω, σηκώθηκε στα δύο πόδια, με πέταξε και το αποτέλεσμα ήταν αυτό» συμπλήρωσε.

Τέλος, ζήτησε από τους ακολούθους του να του δώσουν συμβουλές για σωστή ανάρρωση και αστειεύτηκε για την ηλικία του... «Άμα έχετε κάποια tips για το πώς δένουν τα κόκαλα γρήγορα, πείτε μου γιατί ο κανόνας λέει όσα χρόνια είσαι, τόσες μέρες χρειάζεται για να δέσουν. Οπότε 42 μέρες χρειάζομαι κανονικά και νομίζω ότι δεν τις έχω παιδιά».