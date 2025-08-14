Viral η αντίδραση Πετρετζίκη όταν είδε αγοράκι να παίζει με την κόρη του στην παραλία

Ένα χιουμοριστικό βίντεο δημοσίευσε ο σεφ Άκης Πετρετζίκης, αποδεικνύοντας πόσο προστατευτικός είναι με την κόρη του.

Παρ’ όλο που δεν επιλέγει συχνά να μοιράζεται στιγμές με την οικογένειά του στα social media, κρατώντας την μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το βίντεο αυτό ήταν η εξαίρεση.

Στο βίντεο που ανήρτησε στο Tik Tok, φαίνεται η 3 ετών κόρη του να παίζει στην παραλία με ένα αγοράκι. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ο σεφ... παρενέβη.

Στο χιουμοριστικό βίντεο, ο σεφ γράφει: «Μεγάλε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία», προσθέτοντας στα σχόλια: «Μπροστά στα μάτια μου! Πρέπει να αρχίσω πολεμικές τέχνες».