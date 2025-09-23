Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και η «διαστροφική» σχέση του με τον ΟΒΙ

Tι σχέση έχει ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) με τον stand up comedian, Αλέξανδρο Τσουβέλα;

Ο Οργανισμός συνεργάστηκε μαζί του πέρυσι για κάποια διαφημιστικά βίντεο προώθησης της κατοχύρωσης εμπορικού σήματος και ο πρωταγωνιστής μάλλον μπήκε τόσο στο πετσί του ρόλου που το επόμενο διάστημα άρχισε να κατοχυρώνει εμπορικά σήματα, φθάνοντας μέχρι στιγμής τα πέντε. Εδώ αξίζει να πω ότι δεν είναι γνωστό εάν πληρώθηκε με χρήματα για τις υπηρεσίες του στα βίντεο ή σε είδος – π.χ. δωρεάν κατοχυρώσεις - οπότε έκανε χρήση της παροχής.

Η αρχή έγινε με την «Ραμόνα Μπούρσι» την περσόνα που έχει δημιουργήσει, για να συνεχίσει μετά με την «Balkan Diva» την οποία την κατοχύρωσε από μπρελόκ, περούκες και καπέλα έως σάντουιτς με κεμπάπ, τζατζίκι και μπέργκερ. Η δραστηριοποίηση στην εστίαση φαίνεται ότι τον απασχολεί ιδιαίτερα καθώς στην συνέχεια κατοχύρωσε και τα «Cantina Ramona», «Από τη κωριό» και το «Μήπως έχετε μπιφτέκια γαλοπούλα;».

Το τελευταίο και πλέον πρόσφατο, κατατέθηκε μέσα στον Ιούλιο, αποτέλεσε το Βατερλό του καθώς σε αντίθεση με όλα τα προηγούμενα τα οποία κατάφερε να κατοχυρώσει, το «Μήπως έχετε μπιφτέκια γαλοπούλα» απορρίφθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόρριψης η εν λόγω δήλωση σήματος αποτελείται από φράση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να ισχύσει για οποιαδήποτε επιχείρηση και δεν διακρίνει αγαθά και υπηρεσίες από μία και μόνο.

Επιπρόσθετα, το προς καταχώριση σήμα, δεν διαθέτει άλλα στοιχεία που να καθιστούν δυνατή την ευχερή και άμεση απομνημόνευσή του ως δηλωτικού της εμπορικής προέλευσης των προϊόντων και υπηρεσιών του.

Δεν έχει ευφάνταστα απεικονιστικά στοιχεία που να είναι ικανά να του προσδώσουν το απαραίτητο διακριτικό χαρακτήρα, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει την ουσιαστική του λειτουργία σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που το διακρίνουν και δεν είναι πιθανό να γίνει αντιληπτό ως σημείο εμπορικής προέλευσης.



