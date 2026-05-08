Ο Ανδρουλάκης «διαφημίζει» στη νέα γενιά -μέσω TikTok- την 4ήμερη εργασία

«4ήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται!»

Αυτό το μήνυμα θέλει να περάσει - προφανώς στις νεότερες γενιές - μέσω TikTok την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την 4ήμερη εργασία που κατά τον κ. Ανδρουλάκη όπου εφαρμόστηκε είχε εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα.

Πρόκειται για την πιλοτική εφαρμογή της 4ήμερης εργασίας σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και για συγκεκριμένες θέσεις όπως προγραμματιστές, υπηρεσίες HR, λογιστές, marketeers, data analysts, διοικητικές υπηρεσίες κ.α.

«Λιγότερο burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα που κρατά τους νέους της εδώ» λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.