O Ανδρουλάκης (και ο Νοστράδαμος) στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων

Όταν η διαφορά με τη ΝΔ, παρά τη δική της υποχώρηση, παραμένει σε διψήφια νούμερα με το ΠΑΣΟΚ, λογικό νομίζω είναι, οι συζητήσεις περί δημοσκοπήσεων να μην είναι το φόρτε για τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θέλει να είναι πρώτο στις εκλογές.

Το κατανοώ, το συμμερίζομαι και φυσικά δικαίωμα του κάθε κόμματος είναι να βάζει υψηλούς στόχους και να επιθυμεί να έρθει εκείνο στην εξουσία, ανεξαρτήτως δημοσκοπικής καταγραφής.

Εξάλλου, ο πρόεδρος Ανδρουλάκης χθες από τη Χίο το είπε ανοιχτά, απαντώντας όχι μόνο στους έξω, αλλά και στους μέσα που είπαν το γνωστό για την κολλημένη βελόνα: Πριν τέσσερα χρόνια η διαφορά με τη ΝΔ ήταν στις 33 μονάδες, τώρα είναι στις 10 (και λίγο παραπάνω, ε πρόεδρε;)

Έχει ενδιαφέρον επίσης ο τρόπος που προσεγγίζουν και οι υπόλοιποι ΠΑΣΟΚοι το θέμα, οι οποίοι προκειμένου να βρουν πειστικό επιχείρημα λένε και τα εξής: Πρώτον, ότι το ΠΑΣΟΚ έστω αργά συνεχίζει να ανεβαίνει.

Δεύτερον, ότι η πλειονότητα της κοινωνίας επιθυμεί πλέον πρόωρες εκλογές και πολιτική αλλαγή, δηλαδή τα δύο αιτήματα που έχει θέσει στην πολιτική ατζέντα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, πως την επιθυμία αυτή της κοινωνίας θα την αξιοποιήσει προς όφελος του ΠΑΣΟΚ, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα... Αλλά στη Χαριλάου Τρικούπη πιστεύουν ότι θα το καταφέρουν με το κυβερνητικό πρόγραμμα που παρουσίασαν και επειδή θεωρούν εαυτούς το μοναδικό αξιόπιστο πόλο έναντι της ΝΔ (αρκεί να μην πάρουν σάρκα και οστά όσα ακούγονται για νέα κόμματα, σύντροφοι, γιατί μετά περιπλέκεται η κατάσταση).

Υπάρχει και μια τρίτη διάσταση που δίνουν, ότι παίζουν στα ίσια με τη ΝΔ στο ερώτημα για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, εκτιμώντας ότι μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ μπορεί εν τέλει να αποτελέσει και την επιλογή των ψηφοφόρων στην κάλπη...

Τι να πω; Εδώ ο Ανδρουλάκης είπε (στη ΔΕΘ) ότι δεν είναι ο Νοστράδαμος να προβλέψει τα μελλούμενα, εγώ γιατί να το τολμήσω;