Ο Χακίμι πέταξε... σπόντα στη Ριάνα και της ζήτησε συγγνώμη με υπογεγραμμένη φανέλα

Ο Ασράφ Χακίμι αποφάσισε να επισκεφθεί το γνωστό εστιατόριο Cesar Paris στο Παρίσι, πριν το ματς της Παρί Σεν Ζερμέν με την Νάντ και συνάντησε την γνωστή τραγουδίστρια Ριάνα, με την οποία είχε μια ιδιαίτερη στιχομυθία.

Ο ποδοσφαιριστής και η 28χρονη τραγουδίστρια συζήτησαν για αρκετή ώρα, ειδικότερα για ποδόσφαιρο καθώς η ίδια είναι μεγάλη φαν του παιχνιδιού. Μάλιστα η κουβέντα πήγε στην ήττα της Νιγηρίας, από όπου έχει καταγωγή η Ριάνα, από το Μαρόκο στα ημιτελικά του Copa Africa, με τον 27χρονο μπακ να τσιγκλάει την τραγουδίστρια για τον αποκλεισμό της χώρας της. Φυσικά το πείραγμα δεν κράτησε πολύ και για να επανορθώσει ο ποδοσφαιριστής, της χάρισε μια υπογεργαμμένη φανέλα του με αφιέρωση: «Στη Ριάνα με αγάπη Χακίμι», ενώ φωτογραφήθηκαν χαμογελαστοί.