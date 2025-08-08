Breaking news icon BREAKING
NEWS

Φωτιά τώρα στην Αρχαία Ολυμπία - Μήνυμα του 112, αναφορές για εγκλωβισμένο άτομο

Οικονομία e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Επιδόματα Δικαιούχοι Σας είναι χρήσιμα

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 14 Αυγούστου - Ποιοι πάνε ταμείο

Συνολικά 50.761.000 ευρώ θα καταβληθούν τις επόμενες ημέρες σε 54.846 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αναμένεται να δουν την επόμενη εβδομάδα 54.846 δικαιούχοι, στους οποίους θα καταβληθούν συνολικά 50.761.000 ευρώ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, στο διάστημα 11-14 Αυγούστου 2025, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του θα καταβληθούν: 

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και
  • από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Αυτή την εβδομάδα -και συγκεκριμένα στο διάστημα 4-8 Αυγούστου 2025, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ κατέβαλαν συνολικά 77.837.237,31 ευρώ σε 94.759 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ Επιδόματα Δικαιούχοι Σας είναι χρήσιμα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader