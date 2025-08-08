Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 14 Αυγούστου - Ποιοι πάνε ταμείο
Συνολικά 50.761.000 ευρώ θα καταβληθούν τις επόμενες ημέρες σε 54.846 δικαιούχους στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αναμένεται να δουν την επόμενη εβδομάδα 54.846 δικαιούχοι, στους οποίους θα καταβληθούν συνολικά 50.761.000 ευρώ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Ειδικότερα, στο διάστημα 11-14 Αυγούστου 2025, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του θα καταβληθούν:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- στις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και
- από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
- 2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και
- 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».
Αυτή την εβδομάδα -και συγκεκριμένα στο διάστημα 4-8 Αυγούστου 2025, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ κατέβαλαν συνολικά 77.837.237,31 ευρώ σε 94.759 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.