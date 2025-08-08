Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 14 Αυγούστου - Ποιοι πάνε ταμείο

Χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αναμένεται να δουν την επόμενη εβδομάδα 54.846 δικαιούχοι, στους οποίους θα καταβληθούν συνολικά 50.761.000 ευρώ στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, στο διάστημα 11-14 Αυγούστου 2025, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του θα καταβληθούν:



Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 178.000 ευρώ σε 145 δικαιούχους για παροχές του πρώην ΟΑΕΕ (επιδόματα μητρότητας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

από τις 11 έως τις 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 12.500.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.



Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

20.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

4.000.000 ευρώ σε 5.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

2.000.000 ευρώ σε 3.400 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Αυτή την εβδομάδα -και συγκεκριμένα στο διάστημα 4-8 Αυγούστου 2025, ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ κατέβαλαν συνολικά 77.837.237,31 ευρώ σε 94.759 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών.