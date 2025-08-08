Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2025: Πότε καταβάλλεται το ποσό για τους δικαιούχους

Μετρούν αντίστροφα οι δικαιούχοι για την καταβολή του ποσού της σύνταξής τους για τον Σεπτέμβριο του 2025 με τον e-ΕΦΚΑ να εκδίδει ανακοίνωση για τις ακριβείς μέρες που αυτή θα «φανεί» στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Οι ημερομηνίες πληρωμής

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συντάξεις μισθωτών & μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και

όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025 θα καταβληθούν: