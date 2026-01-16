Ο Χρήστος Φαφούτης νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε.

Σε αλλαγή σελίδας περνά η διοίκηση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., καθώς καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο Χρήστος Φαφούτης, μετά από απόφαση της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής. Ο νέος επικεφαλής της εταιρείας προτάθηκε από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας μέσω ΑΣΕΠ.

Φωτο: Eurokinissi

Ο κ. Φαφούτης διαδέχεται στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου τον Νίκο Κουρέτα, σηματοδοτώντας αλλαγή σκυτάλης σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για τα μεγάλα έργα μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. βρίσκεται σε φάση υλοποίησης και σχεδιασμού κρίσιμων υποδομών, με έμφαση στην επιτάχυνση χρονοδιαγραμμάτων και την αντιμετώπιση τεχνικών προκλήσεων.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικό Μετρό Α.Ε κος Χρήστος Φαφούτης

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτει μακρά εμπειρία στον τομέα των σταθερών συγκοινωνιών. Στο παρελθόν έχει διατελέσει Διευθυντής Αμαξοστασίου στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε., ενώ υπηρέτησε και ως Τμηματάρχης Επιδομής στις γραμμές 2 και 3 του Μετρό της Αθήνας, καθώς και στο Τραμ, με ενεργό ρόλο στη λειτουργία και συντήρηση κρίσιμων υποδομών. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ενώ είναι διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός του ΕΜΠ. Παράλληλα, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (MSc) και MBA στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα, συνδυάζοντας τεχνική γνώση και διοικητική εμπειρία.