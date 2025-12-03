Ο χυμός πορτοκαλιού έχει μεγαλύτερη επίδραση στο σώμα μας απ' ό,τι νομίζουμε - Τι αναφέρουν μελέτες

Ο χυμός πορτοκαλιού αποτελεί μέρος της καθημερινής ρουτίνας πρωινού για τους περισσότερους από εμάς, που θέλουμε να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας με μια γερή δόση βιταμίνης C. Οι επιστήμονες πάντως ισχυρίζονται ότι αυτό το απλό ρόφημα έχει πολύ μεγαλύτερη επίδραση στο σώμα μας από ό,τι ίσως νομίζουμε.



Μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι η τακτική κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού αλλάζει τον τρόπο που λειτουργούν χιλιάδες γονίδια στα ανοσοκύτταρά μας. Ένας σημαντικός αριθμός αυτών των γονιδίων εμπλέκεται σε μηχανισμούς που ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση, μειώνουν τη φλεγμονή και ελέγχουν τον μεταβολισμό του σακχάρου, όλες κρίσιμες διαδικασίες για τη μακροπρόθεσμη καρδιαγγειακή υγεία.



Ο David C. Gaze, Επίκουρος Καθηγητής Χημικής Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο του Westminster, γράφοντας στο The Conversation, εξήγησε τις αλλαγές που προκαλεί η κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού στο ανθρώπινο σώμα.

Μείωση γονιδίων που σχετίζονται με φλεγμονή και αρτηριακή πίεση



Σε πρόσφατη έρευνα, ενήλικες έπιναν 500 ml καθαρού παστεριωμένου χυμού πορτοκαλιού κάθε μέρα για δύο μήνες.

Στο τέλος των 60 ημερών, γονίδια που σχετίζονται με τη φλεγμονή, όπως τα NAMPT, IL6, IL1B και NLRP3, τα οποία ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια του στρες, βρέθηκαν λιγότερο δραστικά. Το γονίδιο SGK1, το οποίο επηρεάζει την ικανότητα των νεφρών να συγκρατούν νάτριο, έδειξε επίσης χαμηλότερη δραστηριότητα. Αυτές οι αλλαγές ευθυγραμμίζονται με προηγούμενα ευρήματα που δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού μειώνει την αρτηριακή πίεση σε νεαρούς ενήλικες.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτά τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ο χυμός πορτοκαλιού προκαλεί μικρές αλλά σημαντικές αλλαγές στα ρυθμιστικά συστήματα του σώματος, οδηγώντας σε χαλάρωση των αιμοφόρων αγγείων, μειωμένη φλεγμονή και προστασία της υγείας της καρδιάς.



Οι αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες του φλαβονοειδούς εσπεριδίνης στα πορτοκάλια έχουν αναγνωριστεί εδώ και καιρό. Η νέα μελέτη δείχνει επίσης ότι διαδικασίες όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, η ισορροπία της χοληστερόλης και ο μεταβολισμός του σακχάρου επηρεάζονται από αυτό το φυσικό συστατικό.



Ο σωματότυπος τροποποιεί επίσης την απόκριση. Τα γονίδια που σχετίζονται με τον μεταβολισμό του λίπους επηρεάστηκαν περισσότερο σε υπέρβαρα άτομα, ενώ τα γονίδια που σχετίζονται με τη φλεγμονή έδειξαν πιο έντονες αλλαγές σε πιο αδύνατους συμμετέχοντες.



Μπορεί να μειώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη και τη χοληστερόλη



Σύμφωνα με μια ανάλυση 15 ελεγχόμενων μελετών που αφορούσαν 639 άτομα, η τακτική κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού μπορεί να μειώσει την αντίσταση στην ινσουλίνη και την LDL χοληστερόλη. Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι βασικός δείκτης προδιαβήτη, ενώ η υψηλή χοληστερόλη αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

Σε μια άλλη μελέτη που αφορούσε υπέρβαρους συμμετέχοντες, η καθημερινή κατανάλωση χυμού πορτοκαλιού για αρκετές εβδομάδες μείωσε ελαφρώς τη συστολική αρτηριακή πίεση και αύξησε τα επίπεδα HDL, γνωστής ως καλής χοληστερόλης.

Αν και αυτές οι αλλαγές μπορεί να φαίνονται μικρές, μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην υγεία της καρδιάς με την πάροδο των ετών.

Σε διαφορετική μελέτη, διαπιστώθηκε ότι ο χυμός πορτοκαλιού επηρεάζει την αξιοποίηση ενέργειας, την ενδοκυτταρική επικοινωνία και τις φλεγμονώδεις οδούς. Μετά από ένα μήνα, εθελοντές που έπιναν χυμό πορτοκαλιού παρουσίασαν αύξηση στα εντερικά βακτήρια που παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας. Αυτές οι ουσίες σχετίζονται με υγιή αρτηριακή πίεση και χαμηλά επίπεδα φλεγμονής.

Σε μια μελέτη σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο, ο χυμός πορτοκαλιού βελτίωσε την ενδοθηλιακή λειτουργία, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα των αγγείων να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται. Η καλύτερη ενδοθηλιακή λειτουργία σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιακής προσβολής.



Αν και ορισμένες μελέτες δεν έχουν βρει μεγάλες αλλαγές στην HDL και τα τριγλυκερίδια, η γενική τάση είναι ότι ο χυμός πορτοκαλιού μειώνει τη φλεγμονή, προάγει τη ροή του αίματος και βελτιώνει τους δείκτες κινδύνου καρδιακών παθήσεων, όπως σημειώνει το Euronews.



Μια μελέτη σε ένα εργοστάσιο χυμού πορτοκαλιού στη Βραζιλία διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι είχαν χαμηλότερα επίπεδα apo-B, ενός δείκτη που αντανακλά σωματίδια που μεταφέρουν χοληστερόλη και αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.