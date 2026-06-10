Ο ξεκάθαρος πόλος του Χριστοδουλάκη και η διακριτή στήριξη του Γιώργου

Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης είναι μετά το συνέδριο του Μαρτίου, σε οργανωτικό επίπεδο στο ΠΑΣΟΚ, το νούμερο 2, ο λεγόμενος στην πασοκική διάλεκτο, δεύτερος πόλος.

Ο νεαρός βουλευτής Ανατολικής Αττικής κινείται διακριτά, χωρίς όμως να βγαίνει απέναντι στον πρόεδρο Ανδρουλάκη. Έχει υιοθετήσει μια δική του πολιτική πλατφόρμα την Αλλαγή+, που έχει και ορισμένες θέσεις παραπληρωματικές σε αυτές του ΠΑΣΟΚ, ενώ -αν και δεν το δηλώνει ανοιχτά- είναι σαφές ότι έχει για το μέλλον αρχηγικές βλέψεις. Προς το παρόν, προσπαθεί να χτίσει αυτό το προφίλ, αλλά το κάνει αθόρυβα και όχι συγκρουσιακά στην ηγεσία, μια έξυπνη τακτική που και τον ίδιο ευνοεί και προβλήματα δε δημιουργεί.

Γιατί τα θυμήθηκα όλα αυτά; Διότι έλαβα την πρόσκληση της πολιτικής εκδήλωσης (η δεύτερη μέσα σε δύο μήνες, η πρώτη ήταν με Μαρία Δαμανάκη και Νίκο Παπανδρέου) που διοργανώνει ο Μανώλης Χριστοδουλάκης και η οποία δεν είναι μια εκδήλωση του συρμού. «Περιβάλλον και Δημοκρατία» ο τίτλος, εντάξει, περιβαλλοντική η ατζέντα αλλά το πάνελ κρύβει σημαντικούς συμβολισμούς.

Ομιλητές είναι το πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην ΥΠΟΙΚ Φίλιππος Σαχινίδης, ο βουλευτής Στέφανος Παραστατίδης και ο καθηγητής Κώστας Καρτάλης. Συνδιοργανωτές το Ινστιτούτο των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών Friedrich Ebert Stiftung και η δεξαμενή σκέψης Progressive Lab.

Ο Γιώργος Παπανδρέου δεν μιλάει όπου τον καλούν, δέχεται εξάλλου δεκάδες προσκλήσεις. Άρα η επιλογή του μπορεί να έχει και πολιτικό μήνυμα, αν και ο Παπανδρέου έχει αποδείξει τελευταία ότι είναι ενωτικός και δεν υποσκάπτει την πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Στις εσωκομματικές του 2024 είχε στηρίξει τον Χάρη Δούκα, το 2021 ήταν ο ίδιος υποψήφιος απέναντι στον Ανδρουλάκη και τώρα δείχνει να συμπλέει με τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, εξάλλου και συνέδριο οι δυνάμεις του, παρείχαν σημαντική ενίσχυση στο μπλοκ του. Αλλά μέχρι εκεί, μου λένε καλά γνωρίζοντες, θυμίζοντας ότι ο Παπανδρέου πρόσφατα ανέλαβε συντονιστής στο κύκλο εξωτερικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, που σημαίνει ότι έχει μια χαρά σχέσεις με τον Ανδρουλάκη.

Σε κάθε περίπτωση, ο νεαρός Μανώλης βάζει υποθήκη για το μέλλον. Όσο για την εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου, στις 19:00, στο Electra Palace Hotel (Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, Αθήνα).