Ο Δούκας είχε γενέθλια αλλά δεν κέρασε...

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Υπήρχε ένα άγχος στη χθεσινή κοινή συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας και Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, δε ξέρω εάν ήταν για τις δημοσκοπήσεις.

Το πιθανότερο, όπως θα διαβάσετε στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Κουκλουμπέρη, είναι πως ο πρόεδρος είχε άγχος (και δεν το έκρυψε) για την αποψινό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Δύσκολα τα πράγματα.

Πρέπει να σας πως πάντως πως κάποια στιγμή στην αίθουσα μπήκε κρατώντας ένα φάκελο του Δήμου Αθηναίων ο Χάρης Δούκας, ο οποίος κάθισε δίπλα στον Θανάση Γλαβίνα.

Ο δήμαρχος είχε γενέθλια και όσοι το αντιλήφθηκαν του ευχήθηκαν χρόνια πολλά για τα 46 χρόνια που έκλεινε.

Αλλά κέρασμα δεν...

Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις στο Δημαρχείο το μετέθεσαν για την επόμενη κομματική συνάντηση, αν και η δέσμευση – πρόταση είχε δοθεί.

Σε άλλες εποχές του ΠΑΣΟΚ αυτό θα ήταν «αιτία πολέμου».

Ευχές ολόθερμες από τη στήλη στον κ. Δούκα.