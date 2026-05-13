ΠΑΣΟΚ: Τα «πράσινα πηγαδάκια» για Τσίπρα, Παναθηναϊκό και η μουρμούρα για τις δημοσκοπήσεις

Σε ώρα ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και χθες η κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου με αντικείμενο την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ενώ η συνεδρίαση ήταν προγραμματισμένη για τις 13.00, η Αίθουσα της Γερουσίας στη Βουλή άρχισε να γεμίζει μετά τις 13.30 και κοντά στις δύο παρά μπήκε μέσα ο Νίκος Ανδρουλάκης και άρχισε να χαιρετά δια χειραψίας βουλευτές και στελέχη.

O Παναθηναϊκός και τα «πηγαδάκια» για Τσίπρα

«Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκος με τη Βαλένθια, πρόεδρε», ρώτησε ένας βουλευτής τον «βαμμένο» πράσινο Ανδρουλάκη, ο οποίος απάντησε ότι «θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την ανατροπή», εννοώντας να κερδίσει τους Ισπανούς και να πάρει το εισιτήριο για το φάιναλ φορ. Κάποιοι που άκουγαν από μακριά αρχικά κατάλαβαν ότι η «ανατροπή» αφορούσε τις εκλογές και τη ΝΔ αλλά η αναφορά ήταν μπασκετική.

Πριν την έναρξη και την έλευση Ανδρουλάκη, τα «πηγαδάκια» περιστρέφονταν σε συντροφικό κλίμα γύρω από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, το υπό ίδρυση κόμμα του, την εκδήλωση στο Χαλάνδρι και τις δημοσκοπήσεις.

«Πως τα βλέπεις; Τι θα γίνει;», ήταν τα ερωτήματα, ωστόσο οι απαντήσεις όλων είχαν τα στοιχεία της αυτοπεποίθησης και της αισιοδοξίας. «Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε, έχουμε πρόγραμμα, ηγεσία, στελέχη και είμαστε ενωμένοι», έλεγε βουλευτής, ενώ άλλος υποστήριζε ότι «ο αντίπαλός μας είναι η ΝΔ και Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αγώνας μας μονομέτωπος». Όμως, γιατί υπήρχε και το όμως στην πρόταση, «θα απαντάμε με μέτρο, όταν μας προκαλούν και όταν μας επιτίθενται». Δεν υπήρχε κάποιος στην ομήγυρη αυτή, αλλά και στις υπόλοιπες που να διαφωνούσε, ενώ κάποιοι διέβλεπαν πίεση και μέσω δημοσκοπήσεων στο ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να δίνεται εικόνα «σφαγής» με το κόμμα Τσίπρα και «η ΝΔ να φαίνεται ακλόνητη, ενώ δεν είναι».

Το θέμα «δημοσκοπήσεις» είναι ευαίσθητο και στην Χαριλάου Τρικούπη δεν έχουν σκοπό ούτε να τις αμφισβητούν ούτε να αντιπαρατίθενται με δημοσκόπους. Αυτό που σημειώνουν ως προβληματικό είναι τον καταιγισμό μετρήσεων και τις αναλύσεις από «ειδικούς» που παραθέτουν μονόπλευρα τα στοιχεία, ώστε να αποσιοπούνται τεχνηέντως όσα πλήττουν την κυβέρνηση και να δίνεται έμφαση στο προβάδισμα της ΝΔ στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής αντί της πρόθεσης ψήφου.

Για τον Τσίπρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πριν μπει στις λεπτομέρειες της αναλυτικής πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση, έθεσε το πολΙτικό διακύβευμα του ΠΑΣΟΚ ενόψει εκλογών υποστηρίζοντας ότι «τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση» και χαρακτήρισε «μονόδρομο» την πολιτική αλλαγή «με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ το εγγυάται μια νέα πορεία για τη χώρα και τον ελληνικό λαό». Επιτέθηκε μόνο στη ΝΔ και τον πρωθυπουργό, ενώ στην βασική εισήγησή του δεν είπε κουβέντα για τον Αλέξη Τσίπρα. Τα πυρά για τον πρώην πρωθυπουργό τα είχε εκτοξεύσει προηγουμένως σε συνέντευξή του (Rosa):

Πρώτον, μιλώντας για τις τράπεζες και λέγοντας ότι πέρυσι είχαν κέρδη 4,6 δισ. ευρώ και θα δώσουν μερίσματα 3,8 δισ., με φόρο 5%. Για να συμπληρώσει: «Επί ΠΑΣΟΚ ο φόρος ήταν 15%, ο κ. Τσίπρας τον πήγε στο 10%, ο κ. Μητσοτάκης τον πήγε στο 5%. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να παίρνω πρωτοβουλίες για φορολόγησή τους στα 4,6 δισ. για να πάρει 370 εκατ. το κράτος, και να ακούω τον κ. Μητσοτάκη να λέει “ό,τι δώσουν οικειοθελώς” και τον κ. Τσίπρα να μιλά για μία πατριωτική εισφορά. Όχι, πρέπει να υπάρχει κανονικός φόρος. Είμαστε κανονικό κράτος».

Και δεύτερον, με το γνωστό πλέον επιχείρημα του «βολικού αντιπάλου» που επιθυμεί η ΝΔ. Όπως είπε, «η ΝΔ είναι προφανές ότι δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ αντίπαλο. Δεν θέλει απέναντί της ένα κόμμα ανανεωμένο με πρόγραμμα, με στελέχη που μπορούν να κυβερνήσουν και που μπορεί να πάρει ένα κομμάτι του ακροατηρίου της. Θέλει ένα κόμμα που να μπορεί να τη βγάλει από τη δύσκολη θέση και να τη συσπειρώσει». Το κόμμα αυτό, όπως άφησε να εννοηθεί φωτογραφικά, ήταν φυσικά το υπό ίδρυση εγχείρημα του κ. Τσίπρα.

Οι προτάσεις για την Αναθεώρηση

Σε ότι αφορά τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση που επιμελήθηκαν ο συνταγματολόγος βουλευτής Επικρατείας Παναγιώτης Δουδωνής και η γραμματέας του Τομέα Θεσμών, Κωνσταντίνα Γεωργάκη, μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι εξής:

1. Αναθεώρηση του άρθρου 86: ουσιαστική αποπολιτικοποίηση της ευθύνης υπουργών. Η προτεινόμενη ρύθμιση απομακρύνει πλήρως τη Βουλή από τη διαδικασία δίωξης. Τη σχετική αρμοδιότητα αναλαμβάνει ειδικό συμβούλιο, και αν η υπόθεση φθάσει στο ακροατήριο, η δίκη διεξάγεται ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.

2. Αναθεώρηση του άρθρου 90: Δικαιοσύνη χωρίς κυβερνητική κηδεμονία. Μεταφορά της αρμοδιότητας επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης σε ειδική μεικτή επιτροπή με 19 μέλη, κατά πλειοψηφία αποτελούμενη από μέλη της εθνικής αντιπροσωπείας, δικαστές και μέλη της νομικής κοινότητας (δικηγόρους και καθηγητές νομικών σχολών ΑΕΙ). Συνταγματική κατοχύρωση της τετραετούς απαγόρευσης ανάληψης δημοσίων θέσεων ευθύνης από αφυπηρετήσαντες δικαστικούς λειτουργούς.

3. Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία θα επιφορτιστεί με τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών

4. Αναθεώρηση του άρθρου 110: Η υπερπλειοψηφία των 3/5 να απαιτείται υποχρεωτικά στην δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή.

5.Εκλογή ΠτΔ: εκλέγεται με 3/5 από τη Βουλή. Μέχρι να επιτευχθούν τα 3/5 παρατείνεται η θητεία του νυν.

6. Αναθεώρηση του άρθρου 16: Ρητή κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών πανεπιστημίων και παράλληλη ενίσχυση του δημοσίου Πανεπιστημίου

7. Αναθεώρηση του άρθρου 17: Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της Χώρας. Εισάγεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την θέσπιση ειδικών περιορισμών και όρων στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές, καθώς και σχετικών μηχανισμών ελέγχου ή απαγόρευσης συναλλαγών για λόγους εθνικής ασφάλειας.

8. Αναθεώρηση του άρθρου 21: Κατοχυρώνεται το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως συνταγματικός θεσμός. Θεσπίζεται υποχρέωση του Κράτους να μεριμνά για την διασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών σε επαρκή και προσιτή κατοικία, ιδίως μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας.

9. Αναθεώρηση του άρθρου 102: Ενισχύεται η αρχή της αυτοδιοίκησης, με την σαφέστερη κατοχύρωση του τεκμηρίου αρμοδιότητας υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και τη θέσπιση αυξημένων εγγυήσεων για τη μεταβολή των αρμοδιοτήτων τους. Διευρύνεται η διοικητική και κανονιστική αυτοτέλεια των ΟΤΑ, περιορίζεται η κρατική εποπτεία σε έλεγχο νομιμότητας και ενισχύεται η θεσμική προστασία των αιρετών οργάνων. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την οικονομική αυτοτέλεια, με πρόβλεψη επαρκών πόρων και κανόνες διαφάνειας και δημοσιονομικής ισορροπίας.

10. Αναθεώρηση του άρθρου 7, ώστε να τεθούν η προστασία από την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες ως υποχρέωση του Κράτους