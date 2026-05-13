Ανδρουλάκης ή Τσίπρας; Οι σκέψεις στο Μαξίμου για τις κάλπες και την επόμενη μέρα

Πολύ…μελάνι χύνεται εσχάτως γύρω από την παραφιλολογία σχετικά με το ποιον μπορεί να προτιμά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανάμεσα στους Νίκο Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα για βασικό του αντίπαλο στις προσεχείς εκλογές.

Γεγονός είναι πως στο Μέγαρο Μαξίμου και ευρύτερα εντός του κυβερνητικού στρατοπέδου…κυκλοφορούν διάφορες απόψεις για το ποιος είναι ο…καταλληλότερος αντίπαλος, προκειμένου η Νέα Δημοκρατία να καταγράψει το καλύτερο δυνατό εκλογικό σκορ.

Πιθανώς η επικρατούσα προς το παρόν τάση να δείχνει προς την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού για μία σειρά από λόγους. Ορισμένοι εξ' αυτών σύμφωνα με έμπειρο «γαλάζιο» παράγοντα είναι αφενός ότι ο κ. Τσίπρας είναι ένας γνώριμος αντίπαλος για τον πρωθυπουργό, τον οποίο μάλιστα έχει νικήσει σε όλες ανεξαιρέτως τις εκλογικές μάχες, που οι δύο άνδρες τέθηκαν αντιμέτωποι και αφετέρου ότι τα πεπραγμένα της «Πρώτης Φοράς» στο αλήστου μνήμης πρώτο εξάμηνο του 2015 εκτιμάται ότι μπορούν ακόμη να αφυπνίσουν αντανακλαστικά ψηφοφόρων του Κέντρου.

Επιπλέον, στην περίπτωση που το νέο κόμμα Τσίπρα καταλάβει τη δεύτερη θέση, η επόμενη ημέρα για το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη θα είναι το λιγότερο…νεφοσκεπής, κάτι, που υπό συγκεκριμένες προυποθέσεις μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης σε περίπτωση, που δεν υπάρχει αυτοδυναμία.

Πάντως, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη όλα τα παραπάνω μοιάζουν πολύ μακρινά.

Στενός συνεργάτης του επαναλαμβάνει σχεδόν μονότονα πως για τον πρωθυπουργό η απόλυτη προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των προεκλογικών εξαγγελιών και των παραδοτέων, κάτι, που κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη προσφέρει στη ΝΔ ασύγκριτο πολιτικό πλεονέκτημα.

Μέχρι τότε, πάντως, από το Μέγαρο Μαξίμου θα εξακολουθούν να λένε πως στη ΝΔ δεν έχουμε μέτρο σύγκρισης τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και να κατηγορούν τη Χαριλάου Τρικούπη ότι επί προεδρίας Ανδρουλάκη έχει μετακομίσει στο γήπεδο του…κ. Τσίπρα, αυτό δηλαδή της παροχολογίας και της ταξικότητας.