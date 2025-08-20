Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί πλαστική κουτάλα

Ο ΕΦΕΤ ζήτησε την απόσυρση μιας μαύρης πλαστικής κουτάλας, μήκους 30 εκατοστών, με την εμπορική ονομασία «Black Nylon Utensils 12 Solid spoon – ΚΟΥΤΑΛΑ ΡΑΓΟΥ NYLON 30 CM», καθώς ύστερα από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε συγκέντρωση πρωτοταγών αρωματικών αμινών πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο για τη χρήση της σε επαφή με τρόφιμα.

ΕΦΕτ

Το προϊόν διατέθηκε από την επιχείρηση ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ, που βρίσκεται στα Ιωάννινα, η οποία το προμηθεύτηκε από την εταιρεία Γ. ΤΑΧΜΙΝΤΖΟΓΛΟΥ Α.Ε., που βρίσκεται στην Αθήνα.