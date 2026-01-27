Ο Φλωρίδης έλειπε από το υπουργικό γιατί «έκανε» εικονική δίκη στο Στρασβούργο...

Ένα από τα πρόσωπα των ημερών, όντας ο επισπεύδων Υπουργός της ρύθμισης, η οποία έχει σηκώσει πολλή σκόνη στο παρασκήνιο μετά την αξιοποίηση της από την Υπουργό Πολιτισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης για την επιμέλεια των τέκνων της, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, απουσίαζε από τη χθεσινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως πληροφορείται η στήλη, ο κ. Φλωρίδης βρέθηκε στο Στρασβούργο, για να παρουσιάσει στο Συμβούλιο της Ευρώπης ένα πρόγραμμα του Υπουργείου για τη φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη.

Το πρόγραμμα αφορά στην αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων και εν προκειμένω τη διαχείριση του θυμού των ανηλίκων αντλώντας διδάγματα μεταξύ άλλων από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρωτότυπη παρουσίαση, που περιελάμβανε και τη διεξαγωγή μίας εικονικής δίκης στα Χανιά έκανε μεγάλο «γκελ» στους παρισταμένους δίνοντας πόντους στη χώρα μας για το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η αντιμετώπιση μιας σύγχρονης κοινωνικής μάστιγας, που είναι η βία των ανηλίκων.