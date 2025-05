Ο «Γαλάζιος Δούναβης» θα «πλημμυρίσει» το Διάστημα: Τι σημαίνει η υπέροχη πρωτοβουλία

Το διάσημο βαλς του Γιόχαν Στράους του νεότερου, «ο Γαλάζιος Δούναβης», η μουσική που έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από την ταινία «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, θα «ταξιδέψει» στο Διάστημα.

Το έργο θα παιχτεί από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βιέννης στις 31 Μαΐου και θα μεταδοθεί ταυτόχρονα στο Διάστημα, αλλά και σε ελεύθερες δημόσιες προβολές στη Βιέννη, τη Μαδρίτη και τη Νέα Υόρκη. Για τεχνικούς λόγους, το κομμάτι που θα μεταδοθεί εκτός πλανήτη θα είναι ηχογραφημένο από πρόβα της προηγούμενης ημέρας, ενώ η ζωντανή εκτέλεση θα συνοδεύει την προβολή.



Η μουσική θα φτάσει στη Σελήνη σε μόλις 1,5 δευτερόλεπτο. Θα συνεχίσει προς τον Άρη (4,5 λεπτά), τον Δία (37 λεπτά) και τον Ποσειδώνα (σε τέσσερις ώρες). Εάν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με το σχέδιο, το σήμα θα φτάσει στο Voyager 1, το πιο απομακρυσμένο διαστημικό σκάφος της NASA, μέσα σε 23 ώρες, διανύοντας περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα στο διαστρικό κενό.



Η εκπομπή θα ξεκινήσει από την κεντρική κεραία της ESA στην Ισπανία, μέρος του δικτύου βαθιάς διαστημικής επικοινωνίας του Οργανισμού.

«Κοσμικό λάθος»

Οι τουριστικές Αρχές της Βιέννης, όπου γεννήθηκε ο Στράους τον Οκτώβριο του 1825, χαρακτήρισαν την πρωτοβουλία «επανορθωτική κίνηση για ένα κοσμικό λάθος», αναφερόμενοι στον αποκλεισμό του έργου του από την ιστορική αποστολή των Voyager το 1977.



Τότε, η NASA είχε τοποθετήσει στους δορυφόρους Voyager 1 και 2 χρυσές επιχρυσωμένες χάλκινες δισκέτες (Golden Records), με ήχους και εικόνες της Γης, καθώς και 90 λεπτά μουσικής, επιλεγμένα από επιτροπή με επικεφαλής τον αστρονόμο Καρλ Σέιγκαν. Ανάμεσα στους συνθέτες που εκπροσωπήθηκαν ήταν οι Μπαχ, Μπετόβεν, Μότσαρτ και Στραβίνσκι, όχι όμως ο Στράους.



Η NASA έχει μεταδώσει στο παρελθόν μουσική στο διάστημα: το 2008, το Across the Universe των Beatles, και πέρυσι το The Rain (Supa Dupa Fly) της Missy Elliott προς την Αφροδίτη.