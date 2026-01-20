Ο ΓΑΠ στο Προεδρικό Μέγαρο

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου πρόκειται να διαβεί αύριο Τετάρτη ο Γιώργος Παπανδρέου, αποδεχόμενος την πρόσκληση του Κωνσταντίνου Τασούλα για διαδοχικές συναντήσεις με εκλεγμένους πρώην πρωθυπουργούς, ώστε να σταλεί στην ελληνική κοινωνία ένα μήνυμα μίνιμουμ συνεννόησης του πολιτικού κόσμου.

Όπως έχει διαρρεύσει από συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, «η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια εποχή που η εθνική ομοψυχία, η σταθερότητα και η ενότητα είναι αξίες που πρέπει να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζονται από όλους τους παράγοντες του δημόσιου βίου».

Ο Γιώργος Παπανδρέου είναι εξάλλου από τους πολιτικούς εκείνους που έχουν στον πυρήνα της κοσμοθεωρίας τους τον πολιτισμένο διάλογο και τις συναινέσεις που υπερβαίνουν κομματικά στεγανά οπότε -γενικά και ειδικά- δεν υπήρχε περίπτωση να μην ανταποκριθεί θετικά στο κάλεσμα του Προέδρου.

Αυτό βέβαια δεν πρέπει να συνδεθεί με άσκηση κάποιου είδους πίεσης εξ αντανακλάσεως και προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι η «υποχρεωτική ασυνεννοησία» όπως αρέσκεται να λέει ο κ. Τασούλας στους συνομιλητές του, έχει οδηγήσει σε πρωτοφανή αδιέξοδα το πολιτικό σύστημα, ακόμη και για την πλήρωση των χηρευουσών θέσεων στις Ανεξάρτητες Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος που πέρασε την πόρτα του μεγάρου της Ηρώδου Αττικού ήταν ο Κώστας Καραμανλής, ενώ θα ακολουθήσουν ο Αντώνης Σαμαράς και ο Αλέξης Τσίπρας σε κατ΄ιδίαν συναντήσεις.