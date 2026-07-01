Ο Ιούλιος ξεκινά με γκρίνιες και παράπονα ειδικά για 4 ζώδια σήμερα 1/7

Ο Ιούλιος κάνει το ντεμπούτο του με ένταση, καθώς η ενέργεια της χθεσινής Πανσελήνου στον Αιγόκερω είναι ακόμα αισθητή! Η μέρα μας καλεί να ασχοληθούμε με εκκρεμότητες, υποχρεώσεις και αποφάσεις που δεν μπορούν πλέον να αναβάλλονται. Παράλληλα όμως, η αντίθεσή της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο δημιουργεί ένα πιο συναισθηματικό και μπερδεμένο κλίμα, όπου λόγια παρεξηγούνται εύκολα και το παρελθόν βρίσκει τρόπο να επιστρέφει στην επικαιρότητα. Η λογική συγκρούεται με το συναίσθημα και οι αντιδράσεις είναι εξαιρετικά παρορμητικές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται σήμερα τα ζώδια του Παρορμητικού Σταυρού, δηλαδή οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι, οι οποίοι είναι πιο πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι με καθυστερήσεις, παρεξηγήσεις ή συναισθηματικές υπερβολές (ιδιαίτερα του 3ου δεκαημέρου).

Από το απόγευμα και μετά η Σελήνη κινείται κενής πορείας και δεν ευνοεί νέα ξεκινήματα ή σημαντικές δεσμεύσεις. Είναι προτιμότερο να αφήσουμε τα γεγονότα να εξελιχθούν φυσικά, χωρίς πίεση και βιασύνη.

Το βράδυ όμως το σκηνικό αλλάζει αισθητά. Η είσοδος της Σελήνης στον Υδροχόο και η αντίθεσή της με τον Δία στον Λέοντα φέρνουν κοινωνικότητα, εξόδους, καλέσματα της τελευταίας στιγμής, χαμόγελα και διάθεση για καλοκαιρινή απόδραση από τη ρουτίνα. Πιο ευνοημένα είναι τα ζώδια της Φωτιάς και του Αέρα του πρώτου δεκαημέρου, δηλαδή οι Κριοί, Δίδυμοι, Λέοντες, Ζυγοί, Τοξότες και Υδροχόοι γεννημένοι περίπου από τις πρώτες 5 ημέρες του ζωδίου τους, που θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες για διασκέδαση, γνωριμίες, φλερτ και όμορφες στιγμές με φίλους.

Διάβασε αναλυτικά το ημερήσιο ωροσκόπιο σου

Κριός – Πρόσεξε τι λες και τι ακούς

Ο Ιούλιος ξεκινά για εσένα με αρκετές επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις φίλε μου Κριέ. Η Σελήνη στον Αιγόκερω φέρνει στο προσκήνιο θέματα καριέρας, στόχων και ευθυνών, ενώ η αντίθεσή της με τον ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει παρανοήσεις με πρόσωπα της οικογένειας ή του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Αν κάτι δεν εξελιχθεί όπως το είχες προγραμματίσει, μην πιέσεις τις καταστάσεις. Από το βράδυ, με τη Σελήνη στον Υδροχόο, η διάθεση αλλάζει και η ανάγκη για παρέα και διασκέδαση γίνεται εντονότερη. Ένα τηλεφώνημα ή μία αυθόρμητη πρόσκληση μπορεί να σου φτιάξει το κέφι.



AstroTip: Μην απαντήσεις παρορμητικά σε ένα μήνυμα που σε εκνευρίζει.

Ταύρος – Άφησε τις αποφάσεις για αργότερα

Σήμερα σου δίνεται η ευκαιρία να δεις κάποιες καταστάσεις από διαφορετική οπτική φίλε μου Ταύρε. Ωστόσο, η αντίθεση της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή δείχνει ότι οι πληροφορίες που λαμβάνεις ίσως να μην είναι ακόμη ολοκληρωμένες. Αν σχεδιάζεις ένα ταξίδι, μία συμφωνία ή μία σημαντική συζήτηση, καλό είναι να ελέγξεις προσεκτικά όλες τις λεπτομέρειες. Από το βράδυ και μετά, η Σελήνη στον Υδροχόο στρέφει το ενδιαφέρον σου σε επαγγελματικά ζητήματα και μπορεί να φέρει μία ενδιαφέρουσα πρόταση ή μία συζήτηση που θα σε απασχολήσει τις επόμενες ημέρες.



AstroTip: Η υπομονή σήμερα θα αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμη από τη βιασύνη.

Δίδυμοι – Κράτα μικρό καλάθι

Ο ανάδρομος Ερμής επηρεάζει τα οικονομικά και τις προτεραιότητές σου φίλε μου Δίδυμε και η σημερινή ημέρα απαιτεί προσοχή σε χρήματα, υποσχέσεις και συμφωνίες. Η αντίθεση της Σελήνης με τον Ερμή μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις ή παρερμηνείες γύρω από μία οικονομική υπόθεση. Απόφυγε να βγάλεις συμπεράσματα πριν έχεις όλα τα δεδομένα. Το βράδυ όμως η διάθεση γίνεται σαφώς πιο ευχάριστη. Η Σελήνη στον Υδροχόο σε ευνοεί ιδιαίτερα και φέρνει όμορφες επαφές, συναντήσεις, μετακινήσεις και καλοκαιρινή αισιοδοξία.



AstroTip: Το πρώτο βράδυ του Ιουλίου κρύβει μικρές ευχάριστες εκπλήξεις.

Καρκίνος – Οι σχέσεις δοκιμάζουν την υπομονή σου

Η αντίθεση της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή στο ζώδιό σου σε φέρνει αντιμέτωπο με συζητήσεις, σκέψεις και συναισθήματα που δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς φίλε μου Καρκίνε. Μία σχέση ή συνεργασία μπορεί να χρειαστεί επανεξέταση, ενώ δεν αποκλείεται να επιστρέψει ένα θέμα που θεωρούσες λήξαν. Η σημερινή ημέρα δεν προσφέρεται για οριστικές αποφάσεις. Άφησε τα γεγονότα να εξελιχθούν και δώσε χρόνο στις καταστάσεις να δείξουν τις πραγματικές τους διαστάσεις. Από το βράδυ και μετά, η προσοχή σου στρέφεται περισσότερο σε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα.



AstroTip: Μην προσπαθήσεις να λύσεις σήμερα προβλήματα που χρειάζονται περισσότερο χρόνο.

Λέων – Το βράδυ σου ανήκει

Το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε βρίσκει να ασχολείσαι με υποχρεώσεις, πρακτικά θέματα και εκκρεμότητες φίλε μου Λέοντα. Ωστόσο, η είσοδος της Σελήνης στον Υδροχόο το βράδυ αλλάζει εντελώς το σκηνικό. Οι σχέσεις, οι συνεργασίες, οι κοινωνικές επαφές και οι αυθόρμητες συναντήσεις αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο. Με τον Δία πλέον στο ζώδιό σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο αισιόδοξη και εξωστρεφής, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει μία όμορφη πρόσκληση ή μία γνωριμία που θα σου κεντρίσει το ενδιαφέρον. Πρόσεξε μόνο τις υπερβολές σε έξοδα ή υποσχέσεις.



AstroTip: Απόλαυσε τη βραδιά, αλλά μην παρασυρθείς από τον ενθουσιασμό της στιγμής

Παρθένος – Κράτησε αποστάσεις από τις βιαστικές κρίσεις

Η πρώτη ημέρα του Ιουλίου σε καλεί να κινηθείς με μεγαλύτερη ψυχραιμία φίλε μου Παρθένε. Η αντίθεση της Σελήνης από τον Αιγόκερω με τον ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις με φίλους, συνεργάτες ή πρόσωπα του κοινωνικού σου κύκλου. Μία πληροφορία που φτάνει στα αυτιά σου ίσως να μην είναι ακριβώς όπως παρουσιάζεται. Η κενή πορεία της Σελήνης από το μεσημέρι και μετά δείχνει ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή για να πιέσεις καταστάσεις ή να επιδιώξεις οριστικές απαντήσεις. Το βράδυ όμως, με τη Σελήνη στον Υδροχόο, βρίσκεις ξανά τον ρυθμό σου και οργανώνεις καλύτερα τις επόμενες κινήσεις σου.



AstroTip: Άκου περισσότερα απ' όσα λες σήμερα.

Ζυγός – Συναισθηματικές υπερβολές και οικογενειακά θέματα

Η σημερινή ημέρα μπορεί να σε φέρει αντιμέτωπο με μία μικρή συναισθηματική υπερχείλιση φίλε μου Ζυγέ. Η αντίθεση της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή ενεργοποιεί τον άξονα οικογένειας – καριέρας και είναι πιθανό να προκύψουν παρεξηγήσεις ή διαφορετικές απόψεις με πρόσωπα που θεωρείς σημαντικά. Αν ανήκεις στο πρώτο δεκαήμερο του ζωδίου σου, το βράδυ αλλάζει αισθητά η διάθεσή σου. Η Σελήνη στον Υδροχόο φέρνει περισσότερο κέφι, διάθεση για φλερτ, δημιουργικότητα και κοινωνικές επαφές. Το πρώτο βράδυ του Ιουλίου μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο ευχάριστα από όσο ξεκίνησε η μέρα.



AstroTip: Μην αφήσεις μία παρεξήγηση του μεσημεριού να σου χαλάσει ολόκληρη τη βραδιά.

Σκορπιός – Πρόσεξε τι υποθέτεις

Η σημερινή Τετάρτη απαιτεί προσοχή στις πληροφορίες, στις συζητήσεις και στα συμπεράσματα που βγάζεις φίλε μου Σκορπιέ. Η αντίθεση της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση γύρω από ένα ταξίδι, μία συμφωνία ή μία επικοινωνία που περιμένεις. Αστρολογικά, η ημέρα δεν προσφέρεται για δεσμευτικές αποφάσεις, καθώς πολλά δεδομένα δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί πλήρως. Από το βράδυ και μετά, το ενδιαφέρον σου στρέφεται περισσότερο στο σπίτι και στην οικογένεια, όπου θα αναζητήσεις στιγμές ηρεμίας και συναισθηματικής ασφάλειας.



AstroTip: Άφησε λίγο χρόνο να περάσει πριν βγάλεις οριστικά συμπεράσματα.

Τοξότης – Πρόσεξε τις υπερβολές

Η πρώτη ημέρα του Ιουλίου στρέφει το ενδιαφέρον σου σε οικονομικά ζητήματα, υποχρεώσεις και προσωπικές αξίες φίλε μου Τοξότη. Η αντίθεση της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να δημιουργήσει μικρές παρεξηγήσεις γύρω από χρήματα, οφειλές ή συμφωνίες που χρειάζονται επανεξέταση. Απόφυγε τις βιαστικές αγορές και τις παρορμητικές δεσμεύσεις. Το βράδυ όμως η ενέργεια αλλάζει αισθητά. Η Σελήνη περνά στον Υδροχόο και σε γεμίζει αισιοδοξία, διάθεση για έξοδο, επικοινωνία και καλοκαιρινές βόλτες. Μία αυθόρμητη πρόσκληση μπορεί να αποδειχθεί η καλύτερη στιγμή της ημέρας.



AstroTip: Το πρώτο βράδυ του Ιουλίου αξίζει να το ζήσεις χωρίς πρόγραμμα αλλά με μέτρο στις υπερβολές.

Αιγόκερως – Μην πιέζεις τις εξελίξεις

Ο μήνας ξεκινά με τη Σελήνη να κινείται στο δικό σου ζώδιο φίλε μου Αιγόκερε, κάνοντάς σε πιο ευαίσθητο απέναντι σε όσα συμβαίνουν γύρω σου. Η αντίθεσή της με τον ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο φέρνει στο προσκήνιο θέματα σχέσεων και συνεργασιών που χρειάζονται επανεξέταση. Κάποια λόγια μπορεί να παρερμηνευτούν ή μία συζήτηση να πάρει διαφορετική τροπή από αυτή που περίμενες. Από το μεσημέρι και μετά, καθώς η Σελήνη κινείται κενής πορείας, είναι προτιμότερο να αποφύγεις οριστικές αποφάσεις. Το βράδυ, με τη Σελήνη να περνά στον Υδροχόο, στρέφεις την προσοχή σου σε οικονομικά και πρακτικά ζητήματα, ενώ δεν αποκλείεται να κάνεις και μία μικρή καλοκαιρινή υπερβολή στις αγορές ή στην έξοδο.



AstroTip: Σήμερα άκουσε περισσότερο και απάντησε λιγότερο.

Υδροχόος – Χαλάρωσε τους ρυθμούς

Η πρώτη ημέρα του Ιουλίου σε καλεί να κινηθείς πιο ήρεμα φίλε μου Υδροχόε. Η αντίθεση της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να δημιουργήσει μικρές καθυστερήσεις στο πρόγραμμα ή να σε κάνει να αισθανθείς ότι τίποτα δεν προχωρά με την ταχύτητα που θα ήθελες. Ωστόσο, αστρολογικά, η κενή πορεία της Σελήνης δείχνει ότι δεν είναι ημέρα για να πιέσεις καταστάσεις. Αντίθετα, είναι μία καλή ευκαιρία να οργανώσεις σκέψεις και να ξεκουραστείς λίγο περισσότερο. Το βράδυ η είσοδος της Σελήνης στο ζώδιό σου αλλάζει αισθητά τη διάθεση, φέρνοντας κοινωνικότητα, εξόδους, επαφές και μία έντονη ανάγκη να βγεις από τη ρουτίνα.



AstroTip: Το πρώτο βράδυ του Ιουλίου είναι φτιαγμένο για φίλους, γέλια και αυθόρμητες συναντήσεις.

Ιχθύες – Ένα βράδυ γεμάτο υποσχέσεις

Η σημερινή ημέρα ξεκινά με αρκετές σκέψεις γύρω από σχέδια, στόχους και ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σου φίλε μου Ιχθύ. Η αντίθεση της Σελήνης με τον ανάδρομο Ερμή μπορεί να φέρει μία μικρή συναισθηματική σύγχυση ή μία παρεξήγηση στα αισθηματικά, γι’ αυτό μην βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα. Από το μεσημέρι και μετά τα γεγονότα κινούνται πιο αργά από όσο θα ήθελες. Το βράδυ όμως η ατμόσφαιρα αλλάζει και η Σελήνη στον Υδροχόο σε βοηθά να αφεθείς περισσότερο στη διαίσθησή σου. Μία αποκάλυψη, μία έμπνευση ή ακόμα και μία κρυφή επικοινωνία, θα σε βοηθήσει να κλείσεις χαλαρά την ημέρα σου!

AstroTip: Μην προσπαθήσεις να εξηγήσεις τα πάντα με τη λογική. Ορισμένα μηνύματα γίνονται κατανοητά μόνο με την καρδιά