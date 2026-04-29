Ο Μάξιμος έχει χάσει τη μπάλα στην ΚΟ και ο Οικονόμου ντύνεται «οπλαρχηγός»

Όσοι τα προηγούμενα 24ώρα έσπευσαν να…πανηγυρίσουν για την απουσία – πλην ελαχίστων – διαρροών κατά τη ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που φέρονται ως εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μάλλον βιάστηκαν.

Και αυτό γιατί το χθεσινό «χτύπημα» 5 βουλευτών μέσω επιστολής τους στην εφημερίδα «Τα Νέα» υπενθύμισαν τόσο εντός, όσο και εκτός Νέας Δημοκρατίας ότι το εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος παραμένει ευμετάβλητο, όσο και ανήσυχο. Στον απόηχο της αιχμηρής κριτικής των πρώην Υπουργών Μάκη Βορίδη, Γιάννη Οικονόμου και Στέλιου Πέτσα κατά του Υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, οι Γιάννης Οικονόμου, Ανδρέας Κατσανιώτης, Φώντας Μπαραλιάκος, Γιάννης Παππάς και Αθανάσιος Ζεμπίλης ζήτησαν... αλλαγή του μοντέλου διακυβέρνησης βάζοντας ευσχήμως στο στόχαστρο τους το επιτελικό Κράτος.

Όπως παρατηρεί έμπειρος κυβερνητικός παράγοντας, το timing δεν είναι αθώο. Η επιστολή έρχεται κάτι περισσότερο από μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος και κάτι περισσότερο από 15 ημέρες πριν από το τακτικό Συνέδριο του κόμματος και ενώ η ΝΔ ετοιμαζόταν να πάει στο συνέδριο στο Ναύπλιο με θέμα το σύγχρονο κράτος και τις ψηφιακές αλλαγές υπέρ του πολίτη.

Μάλιστα, στέλεχος, που παρακολουθεί διαχρονικά και από κοντά τα υπόγεια ρεύματα στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδος έχει εντοπίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα τη διακριτική κινητικότητα, που έχει αναπτύξει ο πρώην Υπουργός, Γιάννης Οικονόμου, η οποία και προς το παρόν οδήγησε στο συντονισμό της χθεσινής πρωτοβουλίας.

Μάλιστα και όπως πληροφορείται αρμοδίως ο FLASH, η αρχική εκδοχή της παρέμβασης εμπεριείχε και προτάσεις βελτίωσης του εν εξελίξει Προσυνεδριακού διαλόγου, οι οποίες την τελευταία στιγμή απεσύρθησαν..

Κατά την πάγια τακτική του το Μέγαρο Μαξίμου υποβάθμισε τη σημασία και τον αντίκτυπο της συγκεκριμένης κίνησης, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες στην πρωθυπουργική έδρα πληροφορήθηκαν την εν λόγω πρωτοβουλία από τον πρωινό τύπο. Οπότε βάσιμα μπορεί κάποιος να πει πως κανείς δεν ελέγχει αυτή τη στιγμή την κοινοβουλευτική ομάδα. Και σίγουρα όχι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Τόσο ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσαν «επιθέσεις φιλίας» προς τους βουλευτές πλέκοντας το εγκώμιο για τη δράση και τις προτάσεις τους. Οι έπαινοι, πάντως, δεν πρόκειται να μετριάσουν την ανησυχία σημαντικού τμήματος της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της ΝΔ, ούτε και τα..δείπνα βουλευτών, που αναμένεται να πυκνώσουν τις επόμενες ημέρες εν όψει του γαλάζιου Συνεδρίου.