«Ειλικρινά με εκπλήσσετε αρνητικά...»: «Γαλάζιο» τζαρτζάρισμα Ταχιάου - Γιόγιακα

Οι «μπηχτές» και τα «καρφώματα» μεταξύ των γαλάζιων Νίκου Ταχιάου και Βασίλη Γιόγιακα περίσσεψαν στην Ολομέλεια, επ´αφορμή επίκαιρης ερώτησης του τελευταίου για την χρηματοδότηση του οδικού άξονα Ηγουμενίτσα - Σαγιάδα - Μαυρομάτι.

Την ώρα που καταγράφονται μπόλικες γκρίνιες στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της κυβερνώσας παράταξης και μία ημέρα μετά την ανοιχτή επιστολή των πέντε βουλευτών για το επιτελικό κράτος, ο Βασίλης Γιόγακας κατήγγειλε, αναπτύσσοντας τη σχετική ερώτηση, πως η Ηγουμενίτσα δεν διαθέτει, όπως όλες οι άλλες πόλεις, περιφερειακό οδικό άξονα, ενώ τόνισε πως η συντριπτική πλειονότητα των χρηματοδοτούμενων έργων αφορούν την πρωτεύουσα.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος υποστήριξε πως δεν έχουν βρεθεί τα 300 εκατ. που απαιτούνται για να προχωρήσει το έργο.

«Τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ακολουθούν τον εκλογικό κύκλο που προφανώς φέρνει μια εντατικοποίηση των τοπικών θεμάτων στο τέλος κάθε τετραετίας. Το έργο συνεχίζει να είναι στα ραντάρ του υπουργείου, στις προτεραιότητες που πρέπει να δούμε, είναι θετικό ότι υπάρχει μελέτη, αλλά να σας δώσω χρονοδιάγραμμα είναι απολύτως αδύνατο! Είμαι ειλικρινής για να μην έχουμε λάθος εντυπώσεις και πουν οι εκλογείς σας πως υποσχεθήκατε κάτι που δεν είστε σε θέση να ανταποκριθείτε», ανέφερε ο υφυπουργός προκαλώντας την οργή του βουλευτή Θεσπρωτίας που ακούστηκε εκτός μικροφώνου να μιλά για «προσβολή» στους κατοίκους της περιοχής.

«Ειλικρινά με εκπλήσσετε με την τοποθέτηση σας. Εμείς στην Ήπειρο, την Θεσπρωτία δεν είμαστε Ελλάδα. Με εκπλήσσετε και λυπάμαι ειλικρινά. Περίμενα κάτι διαφορετικό σήμερα στην απάντηση σας. Εσείς τα ισοπεδώσατε όλα. Δεν υπάρχει άλλου Ελλάδα. Ειλικρινά με εκπλήσσετε. Η αγωνία κάθε βουλευτή για την περιοχή του είναι ξεχωριστή. Η Ηγουμενίτσα είναι από τις μόνες πόλεις που δεν έχει περιφερειακό. Έχετε έρθει στην Ηγουμενίτσα κύριε Ταχιαο; Την έχετε επισκεφθεί; Ποιες είναι οι προτεραιότητες που βαζετε; Μας ρωτήσατε;», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Γιόγιακας, ρωτώντας επιμόνως τον υφυπουργό εάν έχει επισκεφθεί τη Θεσπρωτία.

«Δεν θα πέσουμε στον λαϊκισμό το να πάμε και να υποσχεθούμε σε κάθε τόπο την κάθε ανάγκη του. Δεν είναι εφικτό», ανταπάντησε ο Νίκος Ταχιάος, λέγοντας μάλιστα πως αναλογικά τα λιγότερα έργα γίνονται στην Αθήνα.

«Ποια απάντηση περιμένατε; Δεν ξέρατε ότι οι χρηματοδοτήσεις έχουν όριο; Ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιούμε;», τον ρώτησε μάλιστα, με τον βουλευτή να ακούγεται να σχολιάζει: «ούτε ερωτήσεις να μην κάνουμε….».