Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή την Τρίτη

Είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στο ελληνικό Κοινοβούλιο το 1999, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επιστρέφει στη Βουλή των Ελλήνων για να απευθυνθεί σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου, στις 13:00, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, αμέσως μετά την προσφώνησή του, θα απονείμει στον προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της Ειδικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη Πατριαρχικής θητείας και 65 έτη ιερατικής αποστολής.

Την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 17.30, ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, στο Θέατρο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».