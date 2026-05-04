Στο Δημαρχείο Αθηνών ο Βαρθολομαίος - Η βράβευση από τον Δούκα για την προστασία του περιβάλλοντος

Τιμητική διάκριση για την «Προστασία της Περιβαλλοντικής Κληρονομιάς» απένειμε ο Δήμος Αθηναίων στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄, σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (4/5) στο Δημαρχείο της πόλης.

Το μετάλλιο απένειμε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β΄.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Δούκας εξήρε τη συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη στην ανάδειξη της σύνδεσης πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανθρώπου, επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο των πρωτοβουλιών του στον διαθρησκευτικό διάλογο και την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Όπως ανέφερε, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έχει καταφέρει να μετατρέψει μια ηθική αρχή σε παγκόσμιο κίνημα περιβαλλοντικής συνείδησης, γεγονός που του έχει προσδώσει και τον χαρακτηρισμό «Πράσινος Πατριάρχης».

«Θεμελιώδης διάσταση της χριστιανικής διδασκαλίας η προστασία του περιβάλλοντος»

Από την πλευρά του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος, υπογράμμισε ότι η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί θεμελιώδη διάσταση της χριστιανικής διδασκαλίας, επισημαίνοντας πως η καταστροφή της φύσης συνιστά όχι μόνο προσβολή της δημιουργίας, αλλά και του ίδιου του ανθρώπου. Όπως ανέφερε, η φροντίδα για το περιβάλλον και ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο είναι αλληλένδετες έννοιες.

Η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Δημαρχείο Αθηνών ξεκίνησε με επίσημη υποδοχή στην κεντρική είσοδο του Μεγάρου από τον δήμαρχο, ενώ αποδόθηκαν τιμές από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων.

Η τελετή απονομής άρχισε με τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων να ψάλλει τον Αναστάσιμο Ύμνο «Χριστός Ανέστη», ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η απονομή του μεταλλίου.

Η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση απονέμεται, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σε προσωπικότητες και φορείς που έχουν επιδείξει σημαντικό έργο στους τομείς της περιβαλλοντικής προστασίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Το μετάλλιο έχει φιλοτεχνηθεί από την εικαστικό Ελευθερία Παπαδουράκη και αποτυπώνει, μέσα από σύγχρονες γεωμετρικές φόρμες, τη συνύπαρξη αστικού και φυσικού τοπίου, συμβολίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ισορροπία μεταξύ πόλης και φύσης.