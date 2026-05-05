Στη Βουλή ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Ιστορική ομιλία στην Ολομέλεια

Τα κόκκινα χαλιά στρώθηκαν στο Μέγαρο του Κοινοβουλίου προκειμένου να υποδεχθούν με κάθε επισημότητα και τις δέουσες τιμές τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο.

Από νωρίς το πρωί στο ισόγειο της Βουλής είχαν τοποθετηθεί πινακίδες για να κατευθύνουν τους επίσημους προσκεκλημένους στα θεωρεία που αναμένεται να είναι κατάμεστα. Την ίδια στιγμή, έχουν ήδη στηθεί κάμερες τόσο στην είσοδο της Λεωφόρου Αμαλίας όσο και κατά μήκος του διαδρόμου που οδηγεί στην Ολομέλεια.

Λίγα λεπτά πριν τις 13.00, ο Νικήτας Κακλαμάνης θα υποδεχθεί στη Βουλή τον Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, ο οποίος και θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια, είκοσι επτά χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του πρώτου πολίτη της χώρας, Κώστα Τασούλα.

Ο πρόεδρος της Βουλής θα απονείμει στον Προκαθήμενο της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη, το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων, ενώ μετά το πέρας της ειδικής συνεδρίασης, στις 14.30, θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη.

Την Πέμπτη ο Νικήτας Κακλαμάνης, θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα: Το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως στον Σύγχρονο Κόσμο», που θα πραγματοποιηθεί προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, στο Παλλάς, με τη συνδιοργάνωση της εθελοντικής Ομάδας «Ρωμηών Πράξεις».