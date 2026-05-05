Ηχηρό μήνυμα Βαρθολομαίου: «Στηρίζουμε απολύτως όλες τις ειλικρινείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της ειρήνης των λαών, η οποία, όπως διαμήνυσε, είναι ανέφικτη χωρίς την ειρήνη των θρησκειών, έστειλε από βήματος Ολομέλειας, σε μια ιστορική ομιλία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας ξεκαθάρισε πως στηρίζει απολύτως όλες τις ειλικρινείς ειρηνευτικές πρωτοβουλίες καθώς και πως αγωνίζεται αδιαλείπτως για τη θρησκευτική ενότητα και τον ενοποιητικό ρόλο των θρησκειών, ενώ τάχθηκε κατά του φονταμενταλισμού, ο οποίος δεν είναι συμφυής με την πίστη.

Όπως τόνισε, η ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ αυτονόητη κατάσταση, αλλά κατάκτηση, ως αποτέλεσμα εμπνευσμένων πρωτοβουλιών γενναιότητας και αυτοθυσίας, ενώ αναφέρθηκε και στην κριτική που ασκείται στις θρησκείες, ότι τροφοδοτούν το φανατισμό και τη βία εν ονόματι του Θεού.

«Αγωνιζόμεθα αδιαλείπτως δια την διαθρησκειακή συνεργασία και την ανάδειξη του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών. Θεωρούμε τον φονταμενταλισμό έκπτωση του θρησκευτικού βιώματος και ένα ουδόλως συμφυές με την πίστη φαινόμενο. Η γνησία πίστης είναι ο αυστηρότερος κριτής του θρησκευτικού φανατισμού και της μισαλλοδοξίας», διατράνωσε.

Ευχαρίστησε μάλιστα την Ελλάδα για την αμέριστη στήριξη των πρωτοβουλιών και δράσεων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίο όπως σημείωσε, παραμένει το λάβαρο της πίστεως, του ήθους και του πολιτισμού της Ορθοδοξίας.

Η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από όλους τους παρισταμένους, πραγματοποιήθηκε παρουσία της πολιτειακής, πολιτικής και εκκλησιαστικής ηγεσίας.

Στα υπουργικά έδρανα βρέθηκαν οι Κωστής Χατζηδάκης, Σοφία Ζαχαράκη και Κώστας Βλάσης, ενώ το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι Κατερίνα Σακελλαροπούλου, Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος, Δημήτρης Κουτσούμπας, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου, όπως και βουλευτές όλων των κομμάτων.

Νωρίτερα, με την φράση του Αγίου Αυγουστίνου «ο Θεός δίνει τον άνεμο, ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί», ο Νικήτας Κακλαμάνης τίμησε την πολύτιμη και πολυποίκιλη προσφορά του Οικουμενικού Πατριάρχη στα «πέρατα του κόσμου και του χρόνου», όπως είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως κρατά ψηλά το λάβαρο της Ορθόδοξης κληρονομίας και αλήθειας με την αξιοσύνη και το ακάματο έργο του, ενώ του απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής.

Ακολούθως, ο Νικήτας Κακλαμάνης θα παραθέσει προς τιμήν του επίσημο γεύμα στην Αθηναϊκή Λέσχη.