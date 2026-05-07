Παύλος Μαρινάκης για τη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη: «Πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης»
Με θερμά λόγια αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εκφράζοντας τον σεβασμό και τη συγκίνησή του για την επαφή μαζί του.
Σε μήνυμά του στα social media, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη ως «ιδιαίτερα τιμητική και βαθιά συγκινητική στιγμή», κάνοντας λόγο για τη σοφία, τη νηφαλιότητα και το κύρος του Παναγιώτατου.
«Η σοφία, η νηφαλιότητα και το κύρος του αποτελούν διαρκή πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης για την απαιτητική συνέχεια του έργου μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ευχαρίστησε θερμά τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη συνάντηση, σημειώνοντας: «Τον ευχαριστώ θερμά και από καρδιάς για την τιμή».
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, με τον Παύλο Μαρινάκη να αποδίδει ξεχωριστή σημασία στη συμβολή και τον θεσμικό ρόλο του Οικουμενικού Πατριάρχη.