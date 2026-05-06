Συνάντηση Τσίπρα με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο - Η γεωπολιτική αστάθεια στο τραπέζι της συνάντησης

Σε μια συνάντηση με έντονο γεωπολιτικό και συμβολικό αποτύπωμα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε εκτενή συνομιλία με τον Βαρθολομαίο Α΄, στο πλαίσιο της επίσκεψης του τελευταίου στην Αθήνα, εστιάζοντας σε κρίσιμα διεθνή ζητήματα, τη θρησκευτική διπλωματία αλλά και την περιβαλλοντική προστασία.

Ο πρώην πρωθυπουργός συνεχάρη τον Οικουμενικό Πατριάρχη για την ιστορικής σημασίας ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη στενή συνεργασία που είχαν αναπτύξει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας.

Τι συζητήθηκε

Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν και οι καταιγιστικές διεθνείς εξελίξεις, με αναφορές σε εστίες έντασης όπως η Γάζα, η Ουκρανία, το Ιράν και ο Λίβανος. Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι τόσο η Αριστερά όσο και η Εκκλησία συναντώνται σε ένα κοινό αξιακό υπόβαθρο, δίνοντας έμφαση στην προστασία των ευάλωτων και την ενίσχυση της αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του διαθρησκειακού διαλόγου ως εργαλείου σταθερότητας, με τον πρώην πρωθυπουργό να υπενθυμίζει πρωτοβουλίες όπως η Διάσκεψη για τον Θρησκευτικό και Πολιτιστικό Πλουραλισμό και την Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή, καθώς και τη Διάσκεψη της Ρόδου για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα, που πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2017. Όπως τόνισε, η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει ρόλο «γέφυρας» σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής ρευστότητας.

Κλείνοντας, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε εκτενώς στην επίσκεψή του στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, την πρώτη από Έλληνα πρωθυπουργό, εκφράζοντας παράλληλα την πρόθεσή του να επισκεφθεί εκ νέου την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την πρώτη ευκαιρία.

Τον Αλέξη Τσίπρα συνόδευσε ο διπλωματικός του σύμβουλος, Δημήτρης Παπαγεωργίου.