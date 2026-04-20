Βαρθολομαίος: «Δεν διώχνουμε όποιον μουσουλμάνο έρχεται εκουσίως στην Ορθοδοξία»

Σαφές μήνυμα για τη στάση του Οικουμενικού Πατριαρχείου απέναντι στην οικειοθελή ένταξη μουσουλμάνων στην Ορθόδοξη Εκκλησία έστειλε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από το Φανάρι. Με αφορμή την Κυριακή του Θωμά, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας υπογράμμισε ότι η Εκκλησία δεν επιδιώκει τον προσηλυτισμό, αλλά παραμένει μια «ανοιχτή αγκαλιά» για κάθε άνθρωπο που αναζητά πνευματική πλήρωση.

«Δεν εξαναγκάζουμε κανέναν»

Απευθυνόμενος σε νέους και προσκυνητές, ο κ. Βαρθολομαίος αποκάλυψε ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται πολλές προσελεύσεις νέων και μορφωμένων ανθρώπων, οι οποίοι επιλέγουν την Ορθοδοξία οικειοθελώς. «Η γραμμή μας είναι να μην πιέζουμε κανέναν. Όποιον όμως έρχεται αυτοπροαιρέτως, δεν μπορούμε να τον εκβάλουμε έξω», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η αγάπη της Εκκλησίας περιχωρεί κάθε εθνότητα, από Έλληνες και Γάλλους μέχρι Κορεάτες.

Η πνευματική αναζήτηση των νέων

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επεσήμανε ότι πολλοί από όσους προσέρχονται αισθάνονται ένα εσωτερικό κενό, το οποίο καλύπτεται μέσα από την ορθόδοξη πίστη. Ανέφερε μάλιστα ότι και η Καθολική Εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη δέχεται και κατηχεί πολλούς μη χριστιανούς, υπογραμμίζοντας πως η Ορθοδοξία, αν και διαπιστώνει αυξημένο ενδιαφέρον, δεν βιάζεται να προχωρήσει σε βαπτίσεις, δίνοντας έμφαση στην ουσιαστική προετοιμασία των πιστών.