Σαρωτική επικράτηση για το Φανάρι στη «μάχη της Κρήτης» με την εκλογή των νέων μητροπολιτών

Με μια καθαρή νίκη για το Οικουμενικό Πατριαρχείο έληξε η πολύμηνη «μάχη της Κρήτης» που κράτησε σε αναμμένα κάρβουνα την εκκλησιαστική και πολιτική ζωή του νησιού μετά την εκδημία του μητροπολίτη Κυδωνίας Δαμασκηνού τον Απρίλιο του 2025.

Η εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης (28/1) από την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο στο Ηράκλειο σηματοδοτεί την πλήρη επικράτηση των επιλογών του Φαναρίου καθώς η παρουσία της Πατριαρχικής Εξαρχίας με τους μητροπολίτες Γέροντα Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και Αυστρίας Αρσένιο λειτούργησε ως καταλύτης για την υπέρβαση των τοπικών αντιπαραθέσεων.

Νίκος Χαλκιαδάκης/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι πιέσεις που ασκήθηκαν το προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου ο οποίος απάντησε με μια στρατηγική κίνηση μεταθέτοντας τον γηραιό μητροπολίτη Λάμπης Ειρηναίο στην ιστορική μητρόπολη Μοσχονησίων ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη συνολική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων στο νησί. Την ίδια ώρα και το υπουργείο Παιδείας καθόρισε εμμέσως τις εξελίξεις με τον τρόπο που ερμήνευσε τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης, μια διακριτική αλλά ουσιαστική παρέμβαση, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα και να αποφευχθεί μια παρατεταμένη κρίση που θα δυσχέραινε τις σχέσεις της Αθήνας με το Φανάρι.

Το παρασκήνιο μιας προαναγγελθείσας επικράτησης

Η «μάχη της Κρήτης» δεν ήταν απλώς μια εκλογική διαδικασία για δύο χηρεύουσες έδρες, αλλά μια δοκιμασία ισχύος ανάμεσα στις τοπικές βλέψεις και την πνευματική δικαιοδοσία της Κωνσταντινούπολης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πατριαρχική Εξαρχία λειτούργησε ως «σιδηρά χείρα». Η επιλογή του Τίτου Ταμπάκακη και του Ιωακείμ Καρανδινού θεωρείται προσωπική επιτυχία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου, καθώς αμφότεροι χαίρουν της απόλυτης εμπιστοσύνης του Φαναρίου.

Η παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω των «Χανιώτικων Νέων» ήρθε να επισφραγίσει αυτή τη νίκη, δίνοντας ένα σαφές σήμα ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει και στηρίζει την ενότητα υπό τη σκέπη του Πατριαρχείου. Με αυτή την κίνηση, το Μέγαρο Μαξίμου πήρε αποστάσεις από τις όποιες πιέσεις ασκήθηκαν τοπικά, κλείνοντας οριστικά ένα μέτωπο που θα μπορούσε να διαταράξει τις λεπτές ισορροπίες στις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας.

Ποιοι είναι οι νέοι Μητροπολίτες Κυδωνίας και Λάμπης

Νέος μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου εκλέχθηκε ο Τίτος Ταμπάκακης και μητροπολίτης Λάμπης Συβρίτου και Σφακίων ο Ιωακείμ Καρανδινός.

Νίκος Χαλκιαδάκης/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Κυδωνίας Τίτος Ταμπάκακης διακρίθηκε για την πολυετή και επιτυχημένη προσφορά του ως Πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής Κρήτης διαχειριζόμενος με συνέπεια κρίσιμα διοικητικά και πνευματικά ζητήματα της Μεγαλονήσου. Η βαθιά θεολογική του κατάρτιση και η σταθερή του προσήλωση στους θεσμούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποτέλεσαν τα βασικά κριτήρια για την ανάδειξή του στην ιστορική έδρα των Χανίων.

Αντίστοιχα ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Λάμπης Ιωακείμ Καρανδινός υπηρέτησε επί σειρά ετών ως Πρωτοσύγκελλος της Μητρόπολης Γορτύνης και Αρκαδίας κερδίζοντας την καθολική εκτίμηση για το ταπεινό του φρόνημα και το πλούσιο ποιμαντικό του έργο. Η ικανότητά του να ενώνει τις τοπικές κοινότητες και η εμπειρία του στις προκλήσεις της υπαίθρου θεωρούνται καθοριστικά στοιχεία για τη νέα του αποστολή στις ιστορικές περιοχές της Λάμπης και των Σφακίων.

Οι χειροτονίες των νέων ιεραρχών έχουν ήδη προγραμματιστεί με τον Τίτο Ταμπάκακη να χειροτονείται στις 7 Φεβρουαρίου και τον Ιωακείμ Καρανδινό στις 15 Φεβρουαρίου κλείνοντας οριστικά έναν κύκλο έντασης και ανοίγοντας μια νέα σελίδα πνευματικής διακονίας για το περήφανο νησί.