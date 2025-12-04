«Δεν αποδέχομαι τη μετάθεση» - Μέτωπο δημάρχων και κληρικών κλιμακώνει τη σύγκρουση με το Φανάρι

Αυξάνει η ένταση ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και την Εκκλησία της Κρήτης. Μια ημέρα μετά την απόφαση-σοκ του Φαναρίου να μεταθέσει τον 81χρονο Μητροπολίτη Λάμπης και Σφακίων Ειρηναίο στη Μητρόπολη Μοσχονησίων ήρθαν οι πρώτες αντιδράσεις από την Κρήτη. Η έκπληξη από τον αιφνιδιασμό του Πατριάρχη Βαρθολομαίου έδωσε τη θέση της στις αντιδράσεις, που προμηνύουν ότι η κρίση θα έχει και άλλα επεισόδια και ίσως κάθετη κλιμάκωση που μπορεί να φέρει τεκτονικές αλλαγές στο καθεστώς της Εκκλησίας της Κρήτης.

Ο 81χρονος ιεράρχης, που έμαθε την απόφαση από τα μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται σε κατάσταση έντονης άρνησης. Όπως αποκαλύπτουν εκκλησιαστικές πηγές, ο μητροπολίτης είναι «πικραμένος και χολωμένος» από μια εξέλιξη που τον αιφνιδίασε πλήρως. Δεν προηγήθηκε καμία επικοινωία με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ενώ η απόφαση ελήφθη χωρίς τη συναίνεσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ειρηναίος επιλέχθηκε από το Φανάρι λόγω της ηλικίας και των προβλημάτων υγείας του ως το «κατάλληλο πρόσωπο» για να ενεργοποιηθεί η κάθοδος Εξαρχίας στην Κρήτη. Η μετάθεσή του δημιουργεί τη δεύτερη κενή Μητρόπολη – μαζί με την Κυδωνίας – κάτι που σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη επιτρέπει στο Πατριαρχείο να αποστείλει Εξαρχία και αντικαταστάτες.

Η τελευταία φορά που μητροπολίτης της Κρήτης μετατέθηκε στο εξωτερικό ήταν το 1971, όταν ο Ειρηναίος Γαλανάκης, τότε μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου, μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Γερμανίας. Τότε όμως υπήρχε πλήρης συναίνεση όλων των πλευρών – κάτι που απουσιάζει τώρα.

Η αντίδραση των κληρικών

Με σκληρή ανακοίνωση, ο Σύνδεσμος Κληρικών της Μητρόπολης Λάμπης «Οι Άγιοι Τέσσερεις Μάρτυρες» εξέφρασε την «εντονότατη διαμαρτυρία» και τη «βαθιά θλίψη» για την απόφαση που ελήφθη ερήμην του μητροπολίτη.

Οι κληρικοί δηλώνουν «αμέριστη συμπαράσταση» στον Ειρηναίο, τονίζοντας ότι για 35 συνεχή χρόνια «διακονεί θυσιαστικά» τη Μητρόπολη, έχει ανακαινίσει ιερούς ναούς και μοναστήρια και χειροτονήσει εβδομήντα κληρικούς. «Για εμάς θα παραμείνει ο Ποιμενάρχης μας, έως ότου επιθυμεί», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά.

Ζητούν επίσης την άμεση τοποθέτηση της Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης και καλούν βουλευτές, πολιτεία και αυτοδιοίκηση να σταθούν «αρωγοί και συμπαραστάτες» στον αγώνα τους.

Οι δήμαρχοι παίρνουν θέση

Στο πλευρό του Ειρηναίου τάσσονται και οι δήμαρχοι των τριών επαρχιών της Μητρόπολης – Αγίου Βασιλείου (Γιάννης Ταταράκης), Αμαρίου (Παντελής Μουρτζανός) και Σφακίων (Γιάννης Ζερβός).

Με δήλωσή τους εκφράζουν «λύπη και προβληματισμό» για το γεγονός ότι η μετακίνηση αποφασίστηκε χωρίς να ζητηθεί η γνώμη του μητροπολίτη και χωρίς καν να ενημερωθεί προηγουμένως. Υπογραμμίζουν ότι τέτοιες αποφάσεις «θα έπρεπε να εκφράζουν σεβασμό προς το έργο Του».

Το επόμενο βήμα

Στους κόλπους της Εκκλησίας της Κρήτης, οι ιεράρχες συναισθάνονται την κατάσταση του Ειρηναίου και κατανοούν τον θυμό και τη στεναχώρια του. Πιο κοντά στις θέσεις του φέρεται να βρίσκεται ο μητροπολίτης Κισάμου Αμφιλόχιος, που είναι πνευματικό παιδί του Ειρηναίου και έχει τους δικούς του λόγους να αντιδρά στην κατάργηση του μεταθετού.

Αν ο μητροπολίτης Λάμπης επιμείνει στην άρνησή του, το αδιέξοδο θα εντείνεται. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν θα υποχωρήσει, καθώς έκανε μία μετάθεση και δεν θα διστάσει να προχωρήσει σε περισσότερες, αν συνεχιστεί το «αντάρτικο». Το μήνυμα είναι σαφές – η ειρωνεία είναι ότι έρχεται τη στιγμή που η κυβερνητική τροπολογία για κατάργηση του μεταθετού προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης δεν έχει εκφράσει επίσημα την θέση της και από την στάση που θα κρατήσει θα κριθεί αν θα ξεκινήσει μια εκκλησιαστική «Μάχη της Κρήτης».