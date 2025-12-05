Casus Belli στο Φανάρι η Εκκλησία της Κρήτης: Έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο - «Ξεχείλισε το ποτήρι»

Σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας βρίσκεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο ενόψει των εξελίξεων στην Ημιαυτόνομη Εκκλησία της Κρήτης, με την κρίση που έχει ξεσπάσει να έχει μετατραπεί σε ζήτημα αρχής και τιμής για τον Οικουμενικό Θρόνο.

Πηγές από το Φανάρι αναφέρουν ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει κάθε εκκλησιαστικό προνόμιο που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να επιβάλει την τάξη.

Η κατάσταση θεωρείται εξαιρετικά ρευστή, καθώς όλα τα ενδεχόμενα βρίσκονται πλέον στο τραπέζι, συμπεριλαμβανομένης ακόμα και της απευθείας προσάρτησης των Μητροπόλεων της Κρήτης στο Πατριαρχείο, μια κίνηση άνευ προηγουμένου.

Η «κορυφή του παγόβουνου»

Η πρόσφατη κρίση, που πυροδοτήθηκε από την εκλογή νέου μητροπολίτη Κυδωνίας, αποτελεί για το Φανάρι μόλις την «κορυφή του παγόβουνου». Όπως αναφέρεται, η γενικότερη στάση της Εκκλησίας της Κρήτης απέναντι στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στο «ραντάρ» του Οικουμενικού Πατριάρχη εδώ και καιρό, με συσσωρευμένη δυσαρέσκεια.

Η απόφαση της μετάθεσης του Μητροπολίτη Σφακίων λειτούργησε ως το πρώτο, σκληρό δείγμα της αλυσιδωτής αντίδρασης που ενεργοποιήθηκε από το Φανάρι, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητα να λυθεί συνολικά η «κρητική υπόθεση».

Ποιος παράγων θα κρίνει τις επόμενες κινήσεις

Η Κωνσταντινούπολη είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει την «γεμάτη φαρέτρα» για την οποία έχει μιλήσει στο παρελθόν ο Πατριάρχης. Η ετοιμότητα να επιβληθεί η πατριαρχική βούληση είναι τέτοια που καθιστά εξίσου πιθανή τόσο την πλήρη απραξία (να μη γίνει καμία επιπλέον κίνηση) όσο και τη δραστική λύση της άμεσης προσάρτησης.

Ο παράγων που θα κρίνει και θα λειτουργήσει καταλυτικά για τις όποιες αποφάσεις είναι αποκλειστικά η στάση της Κρήτης και των εκκλησιαστικών αρχών της. Οι δράσεις που θα υπάρξουν από πλευράς τους θα καθορίσουν τις αντιδράσεις του Πατριαρχείου, αν και θεωρείται δύσκολο να μην γίνουν αποδεκτές έστω ορισμένες αλλαγές που έχουν ήδη επεξεργαστεί στο Φανάρι για τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας Κρήτης.

Ο Παγκόσμιος Ορθόδοξος άξονας

Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία εν μέσω της διακοπής Κοινωνίας με τη Μόσχα και των εν γένει αμφισβητήσεων της θέσης του Οικουμενικού Θρόνου στον παγκόσμιο ορθόδοξο χάρτη. Για το Φανάρι , κάθε κίνηση αμφισβήτησης από κληρικούς εντός του πυρήνα της δικαιοδοσίας του θεωρείται casus belli και η αντιμετώπιση αναμένεται να είναι παραδειγματική.

Ως άμεσο βήμα, θεωρείται δεδομένη η κάθοδος δύο αρχιερέων από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κρήτη, προκειμένου να συμπληρωθεί η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία για την κήρυξη της Μητρόπολης Σφακίων σε χηρεία.

Το «Κουτί της Πανδώρας» άνοιξε, και το αποτέλεσμα της κρίσης θα έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην δομή και τις σχέσεις εξουσίας εντός της Ορθοδοξίας.