Εκκλησία Κρήτης: «Όχι» του Μητροπολίτη Ειρηναίου στην πρωτοφανή απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη

Πλήρως αρνητικός να αποδεχθεί τη μετάθεση του-επί της ουσίας την παύση του- από τη Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων είναι ο Μητροπολίτης Ειρηναίος που φέρεται να «πλήρωσε» το τίμημα για τις «παλινδρομήσεις» και κωλυσιεργίες στις διαδικασίες εκλογής νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Απoκορώνου.

Διαβάστε για το «όχι» του Μητροπολίτη Ειρηναίου στην πρωτοφανή απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη.