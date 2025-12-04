Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική την Παρασκευή με απόφαση Χαρδαλιά

Ελλάδα Κρήτη Εκκλησία

Εκκλησία Κρήτης: «Όχι» του Μητροπολίτη Ειρηναίου στην πρωτοφανή απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη

«Δεν υπάρχει ανάλογο προηγούμενο τους τελευταίους αιώνες».

Cretalive
Cretalive
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Πλήρως αρνητικός να αποδεχθεί τη μετάθεση του-επί της ουσίας την παύση του- από τη Μητρόπολη Λάμπης και Σφακίων είναι ο Μητροπολίτης Ειρηναίος που φέρεται να «πλήρωσε» το τίμημα για τις «παλινδρομήσεις» και κωλυσιεργίες στις διαδικασίες εκλογής νέου Μητροπολίτη Κυδωνίας και Απoκορώνου.

Διαβάστε για το «όχι» του Μητροπολίτη Ειρηναίου στην πρωτοφανή απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη Εκκλησία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader