Σε τεντωμένο σχοινί Φανάρι και Εκκλησία της Κρήτης: Η σύγκρουση που κλιμακώνεται

Δείκτης της τροπής που ενδέχεται να πάρει η αντιπαράθεση ανάμεσα σε Φανάρι και Εκκλησία της Κρήτης θα είναι η αυριανή έκτακτη σύναξη που έχει συγκαλέσει η επαρχιακή σύνοδος της Εκκλησίας στην Κρήτη.

Από την περασμένη εβδομάδα προκλήθηκε αναταραχή, όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με μια κίνηση-ματ, την μετάθεση του μητροπολίτη Λάμπης και Σφακίων Ειρηναίου στη Μητρόπολη Μοσχονησίων, κίνησε τις διαδικασίες για ραγδαίες διοικητικές ανακατατατάξεις στην Κρήτη.

Στο Φανάρι βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης εγρήγορσης καθώς οι εξελίξεις στην Κρήτη ανήκουν σε ένα ιδιότυπο παιχνίδι εξουσίας μεταξύ του κέντρου και των κατά τόπους επαρχιακών μητροπόλεων. Τυχόν υποχώρηση του Θρόνου στις απαιτήσεις των Κρητών θα έδειχνε σημάδια αδυναμίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κάτι που αυτή τη χρονική περίοδο είναι αδύνατο να γίνει αποδεκτό.

Μάλιστα, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος φέρεται να είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει κάθε εκκλησιαστικό προνόμιο που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να επιβάλει την τάξη, κάτι που οι Κρήτες ιεράρχες το σχολιάζουν ατύπως ως διάθεση επίδειξης πυγμής.

Η «κορυφή του παγόβουνου»

Η πρόσφατη κρίση, που πυροδοτήθηκε από την εκλογή νέου μητροπολίτη Κυδωνίας, αποτελεί για το Φανάρι μόλις την «κορυφή του παγόβουνου». Όπως αναφέρεται, η γενικότερη στάση της Εκκλησίας της Κρήτης απέναντι στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται στο «ραντάρ» του Οικουμενικού Πατριάρχη εδώ και καιρό, με συσσωρευμένη δυσαρέσκεια.

Ποιος παράγων θα κρίνει τις επόμενες κινήσεις

Η Κωνσταντινούπολη είναι έτοιμη να χρησιμοποιήσει την «γεμάτη φαρέτρα» για την οποία έχει μιλήσει στο παρελθόν ο Πατριάρχης, κάτι που έδειξε με τον απόλυτο αιφνιδιασμό που προκάλεσε με την εισήγηση για μετάθεση του γηραιού Λάμπης Ειρηναίου στη Μητρόπολη Μοσχονησίων. Η ετοιμότητα να επιβληθεί η πατριαρχική βούληση είναι τέτοια που καθιστά εξίσου πιθανή τόσο την πλήρη απραξία (να μη γίνει καμία επιπλέον κίνηση) όσο και τη δραστική λύση της άμεσης προσάρτησης.

Η Συνοδική σύσκεψη που θα κρίνει πολλά

Αύριο έχει προγραμματιστεί στο Ηράκλειο, έδρα της ημιαυτόνομης Εκκλησίας της Κρήτης συνοδική σύσκεψη. Σε αυτήν αναμένεται να καθοριστεί ο χάρτης των κινήσεων τους απέναντι στο Φανάρι. Μέχρι στιγμής, οι Κρήτες Μητροπολίτες προσπαθούν να συνέλθουν από τον αιφνιδιασμό που τους προκάλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης με την απόφασή του να μεταθέσει τον γηραιό Ειρηναίο από τα Σφακιά στα Μοσχονήσια. Ο Μητροπολίτης Λάμπης και Σφακίων φέρεται ότι έχει εκφράσει την επιθυμία να μην αποδεχθεί την εκλογή του στη Μητρόπολη Μοσχονησιών, κάτι που μπορεί να περιπλέξει ακόμα περισσότερα τα πράγματα.

Στο εσωτερικό της επαρχιακής συνόδου της Κρήτης υπάρχουν δυο τάσεις. Η πρώτη θέλει να κλείσει άμεσα το μέτωπο με το Φανάρι, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι σε αυτό το παίγνιο εξουσίας η Κρήτη δεν πρέπει να κάνει «υπακοή». Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο δεν θα υποχωρήσει στο θέμα αυτό με πηγές να τονίζουν ότι εάν δεν ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο θα ληφθούν και άλλα μέτρα.

Δεν θα γιορτάσει ο Κρήτης τα ονομαστήρια

Σε μια παράλληλη αλλά όχι τυχαία εξέλιξη, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος ανακοίνωσε ότι δεν θα γιορτάσει το ερχόμενο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου τα ονομαστήριά του. Συνήθως τέτοιες κινήσεις γίνονται σε έκτακτες περιστάσεις, όπως πένθος, ωστόσο με το βαρύ κλίμα μεταξύ Φαναρίου και Κρήτης η απόφαση αυτή του Αρχιεπισκόπου Ευγένιου αποκτά βαρύνουσα σημασία.