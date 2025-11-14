Ο Μητσοτάκης δεν θα διαβάσει (λέει) το βιβλίο του Τσίπρα

Αιχμές και σπόντες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση του Greece Talks και τη συνομιλία που είχε με τους Γιάννη Μπέζο και Αντώνη Σρόιτερ.

«Έχω πάρα πολλά βιβλία πάνω στο γραφείο μου, που περιμένουν να τα φυλλομετρήσω, δε νομίζω πως το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα είναι από αυτά που θα διαβάσω, σίγουρα θα πληροφορηθώ για το περιεχόμενο του, ξέρετε έχω σκληρή πολιτική άποψη για όλα όσα περιγράφονται στο βιβλίο. Θα αφήσω σε άλλους το έργο της αποδόμησης του συγκεκριμένου βιβλίου. Έχω πάντα μια επιφύλαξη με πολιτικούς, που αγχώνονται να διαχειριστούν την υστεροφημία τους, ιδίως όταν μιλούν σε τρίτο πρόσωπο τότε αρχίζω να προβληματίζομαι. Το πώς διαχειρίζεσαι μία κρίση εκείνη τη στιγμή νομίζω πως είναι ένα ενδιαφέρον βίωμα. Η ζωή μετά την πολιτική μπορεί να έχει πολλά ενδιαφέροντα κεφάλαια. Την ιστορία σου τη γράφεις, όσο είσαι στην πολιτική, εάν σε πιάνει άγχος να ξαναγράφεις την ιστορία σου μάλλον κάτι δεν έκανες καλά» είπε για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα.