Ο Μητσοτάκης φώναξε στο Μαξίμου την Ζαχαράκη για το Νέο Λύκειο

Μπορεί τα έντονα καιρικά φαινόμενα να κράτησαν χθες τον πρωθυπουργό στην Αθήνα, ωστόσο, η ημέρα στο Μαξίμου δεν είχε αγρανάπαυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύσκεψη με την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη με αντικείμενο την προετοιμασία της κυβέρνησης για το Νέο Λύκειο, που αποτελεί μία από τις κορυφαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες του νέου έτους.

Υψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας επιβεβαιώνει πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι να ξεκινήσει άμεσα, δηλαδή τις επόμενες εβδομάδες και πάντως εντός του Φεβρουαρίου ένας εθνικός διάλογος για το Νέο Λύκειο. Από την κυβέρνηση διευκρινίζουν ότι η κυοφορούμενη νομοθετική πρωτοβουλία στοχεύει να επανεξετάσει συνολικά τη λειτουργία του Λυκείου, χωρίς να συνδεθεί αποκλειστικά και μόνο με τις Πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά ούτε και να αιφνιδιάσει ή να αγχώσει τους μαθητές.

Αρμόδιο στέλεχος σημειώνει ότι Μέγαρο Μαξίμου και Υπουργείο Παιδείας διερευνούν τον τρόπο, ώστε ο βαθμός του Λυκείου να έχει μεγαλύτερη σημασία, καθώς και να μη μετατρέπονται οι τελευταίες τάξεις του Λυκείου σε πάρεργο των φροντιστηρίων. Ούτως ή άλλως, σε πρόσφατη συνέντευξη του στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε γνωστοποιήσει ότι με εντολή του προς την Υπουργό Παιδείας, θα συσταθεί επιτροπή με πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, η οποία θα επεξεργαστεί προτάσεις για το «νέο Λύκειο», χωρίς προειλημμένες αποφάσεις.

Ο πρωθυπουργός είχε εκτιμήσει ότι έως το ερχόμενο Σεπτέμβριο θα μπορούσε να καταρτισθεί μία ολοκληρωμένη πρόταση, που θα μπορούσε να αποσπάσει μία διακομματική συναίνεση και επεσήμανε ότι «το ζητούμενο είναι το Λύκειο να αποκτήσει αυτοτελή παιδαγωγικό ρόλο και να μην λειτουργεί αποκλειστικά ως μηχανισμός προετοιμασίας για τις Πανελλαδικές, διατηρώντας ωστόσο την αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο των εξετάσεων».