Ο Μητσοτάκης στον Χατζηνικολάου για το follow up της ΔΕΘ

Συνέχεια στο επικοινωνιακό μπαράζ του Μεγάρου Μαξίμου μετά το οικονομικό πακέτο της ΔΕΘ δίνει ο πρωθυπουργός με την αποψινή συνέντευξη του στο Νίκο Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

Αναλύοντας τις μετρήσεις, στην κυβέρνηση έχουν αντιληφθεί πως οι πολίτες δεν έχουν κατανοήσει πλήρως τα κέρδη, που έχουν λαμβάνει από τα κυβερνητικά μέτρα, εξ ου και η επεξήγηση θα έλθει διά στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Επίσης, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αποδομήσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όπως την παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διήμερο, καθώς είναι σαφές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ταυτίσει τη Χαριλάου Τρικούπη με τον ΣΥΡΙΖΑ της προηγούμενης 10ετίας.

Ενδιαφέρον θα έχει εξάλλου κατά πόσον θα επαναλάβει ο πρωθυπουργός το άνοιγμα, που έκανε προς τον Αντώνη Σαμαρά από το βήμα της ΔΕΘ, εφ όσον βεβαίως ερωτηθεί, αφ' ης στιγμής το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να επουλώσει εσωκομματικές πληγές της τελευταίας διετίας.

Επιπροσθέτως και λίγες ημέρες πριν από την πιθανή συνάντηση του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει τον όρο της άρσης του casus belli ώστε να συμμετάσχει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE σε ένα πλαίσιο πάντως διατήρησης των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την ηγεσία της γείτονος.



Η συνέντευξη θα γραφτεί το μεσημέρι και φαντάζομαι πως οι δυο τους θα έχουν μια καλή ευκαιρία να τα πουν και για την αποψινή επιστροφή του Θρύλου στο Champions League.