Ο Μητσοτάκης συγκαλεί την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ

Δεν πέρασαν απαρατήρητες οι θετικές αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη υπέρ των «γαλάζιων» βουλευτών στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή. Σε μία συγκυρία, όπου η δυσφορία περισσεύει σε ένα σημαντικό τμήμα της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας λόγω των κυβερνητικών χειρισμών στον ΟΠΕΚΕΠΕ 2, ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι η πεπατημένη της Ευρωπαικής Εισαγγελίας έχει κατ ουσίαν κρεμάσει στα μανταλάκια 11 βουλευτές της παράταξης του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μητσοτάκης επαίνεσε τους βουλευτές του για τις εποικοδομητικές προτάσεις, που υπέβαλαν στο πλαίσιο της διαδικασίας της Συνταγματικής Αναθεώρησης, που εκκινεί εντός του Μαίου.

Μάλιστα και όπως σας έχει ενημερώσει εγκαίρως ο FLASH στις κλειστές συσκέψεις των τελευταίων ωρών στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίστηκε κατά πληροφορίες και η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδος της Νέας Δημοκρατίας την Πέμπτη 30 Απριλίου, αίτημα, το οποίου ακουγόταν ολοένα και εντονότερα τα τελευταία 24ώρα στις τάξεις της γαλάζιας ΚΟ, στο φόντο της αναταραχής που προκάλεσαν οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα, ο σχεδιασμός του κυβερνώντος κόμματος περιλαμβάνει και την πραγματοποίηση 2 προσυνεδρίων εντός του Απριλίου. Συγκεκριμένα την προσεχή Δευτέρα είναι προγραμματισμένο το επόμενο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θέμα τη νησιωτικότητα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και τις υποδομές. Την Τρίτη 28 του μήνα αναμένεται να διεξαχθεί το προτελευταίο Προσυνέδριο της ΝΔ στο Ναύπλιο, όπου το κεντρικό θέμα θα είναι οι αλλαγές στο Κράτος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.