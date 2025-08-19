Ο Μητσοτάκης θέλει αλλά μπορεί να «κερδίσει» στη ΔΕΘ;

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη κάποιος μπορεί να τον κρίνει και να τον κατακρίνει για πολλά. Αλλά σίγουρα, δεν είναι πολιτικά αφελής. Γνώριζε ότι αργά ή γρήγορα θα «κούραζε» μια κυβέρνηση και ένας πρωθυπουργός που θα βρισκόταν στην εξουσία έξι χρόνια, βαδίζοντας στον έβδομο. Για αυτό όφειλε να έχει πάρει τα μέτρα του εγκαίρως. Δεν το έπραξε, και λάθη που έγιναν στην πορεία αυτή μοιάζουν πλέον μεγαλύτερα από ότι ίσως είναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάει στην επόμενη αναμέτρηση, όποτε και να γίνει αυτή, με κατεβασμένα τα χέρια. Είτε γιατί δεν έχει απέναντί του κάποιον που να τον απειλεί - με εξαίρεση τον... κανένα, - είτε γιατί ο ίδιος έχει κάνει την υποψηφιότητά του μονόδρομο. Η φετινή ΔΕΘ όμως, θα αποτελέσει ορόσημο και ίσως να είναι αυτή που θα κρίνει και τον νικητή των εκλογών.

Πρώτον, γιατί θα γίνει σε ένα πρωτόγνωρο για τον πρωθυπουργό σκηνικό, με τα «πυρά » ακόμη και μέχρι χθες «φίλων» του να είναι στραμμένα εναντίον του. Τα επικοινωνιακά πυρά που καταγράφηκαν το καλοκαίρι, για μια σειρά από θέματα, δεν είναι παρά πρόβες των όσων θα ακολουθήσουν.

Δεύτερον, γιατί εκτός από την κόπωση θα έχει να διαχειριστεί την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, που ένα ολόκληρο σύστημα θέλει να τον επαναφέρει στο παιχνίδι, μετά Βαΐων και Κλάδων, και θα τον τεστάρει. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα του, τον είχε οδηγήσει στην έξοδο. Τώρα εάν το έκανε για να τον «προσαρμόσει» ή όχι, θα φανεί στο χειροκρότημα όταν έρθει η ώρα της κάλπης, εάν τελικά ο πρώην πρωθυπουργός κάνει το φημολογούμενο βήμα. Απλά, όπως ο Μητσοτάκης έχει βάλει ως στόχο να είναι ο πρώτος πρωθυπουργός που θα κερδίσει τρίτες εκλογές, έτσι και ο Τσίπρας θέλει να επιστρέψει δικαιωμένος.

Τρίτον, γιατί ίσως να μην έχει άλλη ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να κάνει πράξη τα σχέδιά του, για ολική επαναφορά στο πολιτικό παιχνίδι που είναι σε πλήρη εξέλιξη. .

Τέταρτον, γιατί ο πρωθυπουργός έχει “κάψει” πολλές ζωές σε αυτά τα έξι προς εφτά χρόνια, ώστε να μην του περισσεύει άλλη.



Άρα, επιβάλλεται να κάνει κάτι και σίγουρα όχι μόνο αυτά που διαβάζουμε, τα οποία οι περισσότεροι πολίτες τα θεωρούν πλέον δεδομένα και προεξοφλημένα.

Ο πρωθυπουργός σε μια περίοδο που τα σύννεφα έχουν πυκνώσει πάνω από το Μαξίμου, πρέπει να βρει μια λύση έξω από το...κουτί, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εναλλακτική πρόταση απέναντί του. Διότι ωραίο ήταν να το υποστηρίζεις, κοιτώντας τις δημοσκοπήσεις πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και διαφορετικό είναι σήμερα. Και να μου επιτρέψουν οι ...σύντροφοι του ΠΑΣΟΚ να χρησιμοποιήσω ένα σύνθημα της εποχής της κυριαρχίας του Ανδρέα. Εκτιμώ ότι ο Μητσοτάκης θέλει να κερδίσει στην ΔΕΘ, το ερώτημα είναι εάν μπορεί. Την απάντηση μόνο ο ίδιος μπορεί να την δώσει. Αρκεί να ερμηνεύσει τα στοιχεία του προϋπολογισμού από τη μια και τις ανάγκες της κοινωνίας από την άλλη. Τα υπόλοιπα θα τα ερμηνεύσει ο ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα.