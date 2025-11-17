Ο νυν, ο πρώην και η φωτό που προκάλεσε χαμό

Μια κοινή φωτογραφία των δύο γραμματέων, του νυν Ανδρέα Σπυρόπουλου και του πρώην Στέφανου Ξεκαλάκη, που ανάρτησε ο πρώτος, με την λεζάντα «Dream team is back, Στέφανος Ξεκαλάκης» ήταν αρκετή για να κάνει χαμό στον πασοκικό μικρόκοσμο...

Ο λόγος είναι ότι ο Ξεκαλάκης -μετά από έναν τιτάνιο αγώνα που έκανε τόσο ως γραμματέας όσο και ως υποψήφιος βουλευτής αλλά και ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου- έχει αποφασίσει να απεμπλακεί από την ενεργό ενασχόληση σε ηγετικές θέσεις στο κόμμα, παραμένοντας όμως ένας «αγνός στρατιώτης της παράταξης», χωρίς αξιώματα και θέσεις. Ο Ανδρουλάκης το προσπάθησε να τον έχει και στα προσυνεδριακά όργανα, γιατί τον εκτιμά βαθιά, αλλά δεν τα κατάφερε.

Αυτό δεν οφείλεται σε πικρίες ή σε απογοητεύσεις. Πολύ απλά, αυτή την περίοδο τουλάχιστον, γιατί το «μικρόβιο» της πολιτικής δεν το έχει εγκαταλείψει, έχει δώσει προτεραιότητα στην επαγγελματική του πορεία και φυσικά στην οικογένειά του.

Βλέποντας λοιπόν τη φωτογραφία με τον Σπυρόπουλο, οι περισσότεροι σκέφθηκαν ότι ο Στέφανος επιστρέφει στην ενεργό δράση οπότε στην πασοκική «γειτονιά» επικράτησε ένας μικρός χαμός με διάφορα, πιθανά και απίθανα, σενάρια.

Από το ρεπορτάζ που έκανα, κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Επρόκειτο για μια κοινωνικού περιεχομένου συνάντηση στο γνωστό στέκι των Εξαρχείων και τίποτα παραπάνω.

Βέβαια, ο Ξεκαλάκης παραμένει ΠΑΣΟΚ και εννοείται (δυστυχώς) «άρρωστος» Βάζελος!