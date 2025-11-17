Τζαρτζαρίσματα στο ΠΑΣΟΚ: Ο Χριστοδουλάκης, ο Δούκας και στη μέση ο Τσίπρας

Την ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης επιμένει προγραμματικά, αναδεικνύοντας θέματα που «πονούν» την κοινωνία και πιέζουν την κυβέρνηση, όπως η ακρίβεια, αποκομίζοντας μάλιστα -σύμφωνα τις εκτιμήσεις της Χαριλάου Τρικούπη προς το flash.gr- πολιτικούς πόντους και οφέλη στην αντιπαράθεσή του με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο εσωκομματικό σκηνικό του ΠΑΣΟΚ οι διεργασίες ενόψει συνεδρίου -και όχι μόνο- καλά κρατούν...

Σε μια από αυτές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους συσχετισμούς, τις επιλογές, τις στρατηγικές που χαράσσονται στη νέα πολιτική περίοδο για την Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και τις διαφορετικές οπτικές κορυφαίων στελεχών για το μέλλον του χώρου, συζητήσεις προκάλεσε η αρνητική στάση του Μανώλη Χριστοδουλάκη στο θέμα ενός πιθανού διαλόγου του ΠΑΣΟΚ με το ενδεχόμενο κόμμα που πρόκειται να ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας.

Όσοι στάθηκαν στις απαντήσεις του βουλευτή Ανατολικής Αττικής, το συνδύασαν με τον θετικό τρόπο που προσεγγίσει το ζήτημα ο Χάρης Δούκας με τον οποίο ο κ. Χριστοδουλάκης είχαν ενώσει δυνάμεις στο πλαίσιο των περσινών εσωκομματικών εκλογών. Ένα χρόνο μετά οι προσανατολισμοί δείχνουν να τροποποιούνται, στόχοι επανακαθορίζονται και οι θέσεις επί σημαντικών ζητημάτων δεν ταυτίζονται απολύτως.

Κοντά στην επίσημη γραμμή για τον Τσίπρα ο Χριστοδουλάκης

Πιο αναλυτικά, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Καρφί» και στο ερώτημα αν συμμερίζεται την άποψη στελεχών του ΠΑΣΟΚ που λένε ναι σε διάλογο και με το κόμμα Τσίπρα ο κ. Χριστοδουλάκης απάντησε: «Πιστεύω βαθιά ότι κάποιος που έχει κριθεί και ξανά κριθεί στο παρελθόν, και ως διακυβέρνηση, αλλά και ως αντιπολίτευση, σίγουρα δεν μπορεί ετεροχρονισμένα να «αναστατώσει» τους κοινωνικούς συσχετισμούς. Και σίγουρα κανένα στημένο rebranding δεν μπορεί να μας κάνει να ξεχάσουμε επιλογές που, όχι μόνο πλήγωσαν την παράταξη, αλλά πολύ περισσότερο πλήγωσαν τη χώρα και την ίδια την αριστερά. Να είμαστε, λοιπόν, καθαροί. Ερχόμαστε για να λύσουμε τα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα οποία βρίσκονται στο προσκήνιο. Όχι τις ανεκπλήρωτες προσωπικές φιλοδοξίες του παρασκηνίου». Πρόκειται για μία άποψη, η οποία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην επίσημη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη που βάζει διαχωριστικές γραμμές ειδικά προς τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τάσσεται υπέρ μιας διαβούλευσης με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις κυρίως στη Βουλή.

Σε χρόνο παράλληλο, ο Χάρης Δούκας ερωτηθείς για το αν ο στόχος για πολιτική αλλαγή «μπορεί να επιτευχθεί μέσα από αυτόνομες πορείες» (Εφημερίδα των Συντακτών) υποστήριξε μεταξύ άλλων: «Η αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές δεν σημαίνει και απομόνωση. Δεν μπορούμε να λειτουργούμε περιχαρακωμένοι και αποκομμένοι από την πολιτική πραγματικότητα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τον διάλογο, αρκεί να έχουμε καθαρές προτάσεις. Είναι καθήκον μας απέναντι στην κοινωνία και στους πολίτες που θέλουν να μας εμπιστευτούν να συνομιλούμε και με άλλες πολιτικές δυνάμεις του προοδευτικού τόξου. Ο διάλογος δεν έβλαψε ποτέ κανέναν».

Περιμένουν «πολλά επεισόδια» στο δρόμο για το Συνέδριο

Δημοσιεύματα που ακολούθησαν και επιχείρησαν να ερμηνεύσουν -μάλλον βιαστικά και άγαρμπα- τη στάση του κ. Χριστοδουλάκη ως διάρρηξη δεσμών με τον κ. Δούκα, έκαναν τον βουλευτή Ανατολικής Αττικής να επανέλθει, ώστε να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, χωρίς πάντως να κάνει ονομαστική αναφορά στο δήμαρχο Αθηναίων.

Με άναρτησή του στο facebook, έκανε λόγο για προσπάθεια από «διάφορους που λένε διάφορα», ώστε να «μικρύνουν την πολιτική στα όρια της παρασκηνιακής παραπολιτικής, γιατί ίσως μόνο αυτή είναι διαχειρίσιμη για την στενότητα τους». Και συμπλήρωσε: «Όσοι ζήσαμε από την πρώτη γραμμή τον αγώνα του ΠΑΣΟΚ να επιβιώσει πολιτικά μαζί με την ιστορική του αλήθεια απέναντι στον εκατέρωθεν λαϊκισμό και την αντιδραστικότητα, να κρατήσει ζωντανή την πολιτική του αναφορά, την κοινωνική του γείωση, την ευθύνη, τον ορθολογισμό, την ιδεολογική του διακριτότητα, αλλά και την ιστορική του παρακαταθήκη, λέγαμε, λέμε και θα συνεχίσουμε να λέμε τα αυτονόητα». Ως υστερόγραφο, διευκρίνισε κατηγορηματικά ότι «ο αγώνας για να αποτελέσει το ΠΑΣΟΚ τον κορμό της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης συνεχίζεται μονομέτωπα απέναντι στη ΝΔ».

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να έχουν ένα κοινό πλαίσιο αναφορικά με τα βασικά και την κατεύθυνση του κόμματος, εντούτοις στο δρόμο προς το συνέδριο αλλά και προς τις εθνικές εκλογές, αρμόδιες πηγές προεξοφλούν με νόημα στο flash.gr, ότι «θα υπάρξουν πολλά επεισόδια σε επιμέρους ζητήματα τακτικής και άρα λογικό είναι να δημιουργηθούν νέες συμμαχίες και παλαιότερες να λήξουν».