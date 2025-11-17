Ρήξη και αναβρασμός: «Στη σέντρα» ο Βαρουφάκης για την ΑΡ.Α.Σ. μετά τα έκτροπα στο Πολυτεχνείο

Μεγάλη αναταραχή, αλλά καθόλου ευχάριστη δεν είναι, πλέον, η κατάσταση στην εξωκοινοβουλευτική Αριστερά, καθώς τα γεγονότα του Σαββάτου στο Πολυτεχνείο, προκαλούν ανακατατάξεις στη λεγόμενη «Ριζοσπαστική Αριστέρα», με τον Γιάνη Βαρουφάκη να βρίσκεται πολλαπλά εκτεθειμένος εξαιτίας της συνεργασίας του ΜέΡΑ25 με την ΑΡ.Α.Σ. (Αριστερή Αντικαπιταλιστική Συσπείρωση).

Ο κ. Βαρουφάκης μπορεί να ανακοίνωσε τη διακοπή των σχέσεων με την εν λόγω οργάνωση, όμως, αυτό αυτόματα σημαίνει και τέλος στη συνεργασία με τη Λαϊκή Ενότητα.

Η επίθεση που έφερε το τέλος

Το πρωί του Σαββάτου, αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ομάδα 100 και πλέον μελών της ΑΡ.Α.Σ. επιτέθηκαν σε μέλη αναρχικών οργανώσεων. Και μπορεί οι τελευταίοι να έχουν πρωταγωνιστήσει κατά καιρούς σε ανάλογα επεισόδια, όμως αρκετοί κάνουν λόγο για πρωτόγνωρη βιαιότητα από την πλευρά της ΑΡ.Α.Σ.

Η συγκεκριμένη οργάνωση, με το ιδιαιτέρως βεβαρημένο παρελθόν, έχει ισχυροποιηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια, ελέγχοντας πλήρως τη φοιτητική παράταξη ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση). Παράλληλα, έχοντας αποχωρήσει εδώ και μια δεκαετία από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αποτελεί ιδρυτική συνιστώσα της ΛΑΕ (Λαϊκή Ενότητα).

Στις εκλογές του 2023 η ΛΑΕ συνεργάστηκε με το ΜΕΡΑ25 - μια συνεργασία που διατηρήθηκε και μετ’ εκλογικά. Έτσι, χωρίς να είναι απολύτως ακριβές, αποτελεί ατύπως τη νεολαία του κόμματος του Γιάνη Βαρουφάκη. Φαίνεται, όμως, ότι η σχέση αυτή οδεύει προς το τέλος της, μετά τα όσα έλαβαν χώρα στο Πολυτεχνείο.

Αρχικά, το ΜΕΡΑ25 καταδίκασε την επίθεση της ΑΡ.Α.Σ. Εν συνεχεία, ο Γιάνης Βαρουφάκης ανακοίνωση τον τερματισμό της συνεργασίας του κόμματος του με τη συγκεκριμένη οργάνωση.

«Τέλος η συνεργασία του ΜέΡΑ25 με την ΑΡ.Α.Σ. Αυτό θα εισηγηθώ απόψε σε έκτακτη συνεδρίαση της ΠΓ. Μόνο έτσι μπορεί να ευοδωθεί η ενωτική μας πρωτοβουλία ΜέΡΑ25 - Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, στην οποία παραμένουμε αφοσιωμένοι. Με αδιαπραγμάτευτες αρχές και αγωνιστική συνέπεια», δήλωσε στα κοινωνικά δίκτυα ο επικεφαλής του ΜΕΡΑ25.

«Μπλοκ» στην «ανασυγκρότηση»



Πριν προηγηθεί η αιματηρή επίθεση με τους 20, περίπου, τραυματίες στο παρασκήνιο βρίσκονταν σε εξέλιξη συζήτηση για το μέλλον ολόκληρου του χώρου της λεγόμενης «Ριζοσπαστικής Αριστεράς».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, είναι σαφές ότι η κατάσταση περιπλέκεται. Διότι, η ρήξη Βαρουφάκη-ΑΡ.Α.Σ, σημαίνει στην πράξη τερματισμός της συνεργασίας με τη ΛΑΕ. Αν η σύγκρουση με το ΜΕΡΑ25 είναι οριστική, σε θεωρητικό επίπεδο θα δυσκολέψει στην πράξη η όποια προσπάθεια συνεργασιών.

Ρήξη… κατόπιν εορτής



Πάντως, από τον χώρο της ευρύτερης εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, δεν είναι λίγοι εκείνοι που κατηγορούν τον πρώην υπουργό Οικονομικών της κυβέρνησης Τσίπρα, ότι έδρασε αργά. Για την ακρίβεια, παρά πολύ αργά.

Τα τελευταία χρόνια, η ΑΡ.Α.Σ. είχε κατηγορηθεί για πολλαπλές ανάλογες επιθέσεις - όχι, φυσικά τέτοια έντασης. Επίσης, παραμονές των εκλογών του 2023, υπήρξαν καταγγελίες ακόμα και για σεξουαλική παρενόχληση φοιτητριών από μέλη της οργάνωσης. Αφού αυτές ο Γ. Βαρουφάκης δεν τις έλαβε υπόψη του, οι καταγγέλλουσες βγήκαν επώνυμα, με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Και πάλι, δεν υπήρξε καμία αντίδραση.