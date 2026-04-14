Ο όμιλος Geely Auto Group λανσάρει την «Geely Technology Europe»

Σε ένα σημαντικό βήμα για την επιτάχυνση των διεθνών της φιλοδοξιών, ο όμιλος ανακοίνωσε τη δημιουργία της Geely Technology Europe (Geely Tech Europe). Ενσωματώνοντας τα κορυφαία κέντρα μηχανικής της στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας και στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας, η Geely δημιούργησε έναν ενοποιημένο κόμβο έρευνας και ανάπτυξης που τοποθετεί την ευρωπαϊκή καινοτομία στον πυρήνα της παγκόσμιας ανάπτυξης οχημάτων της.

Λειτουργώντας ως στρατηγικό προγεφύρωμα, η Geely Tech Europe θα συνεργαστεί άψογα με το Ινστιτούτο Έρευνας Geely (GRI) στην Κίνα για να σχεδιάσει πλατφόρμες οχημάτων για παγκόσμιες αγορές από την πρώτη κιόλας μέρα. Ο οργανισμός θα παρέχει συντονισμένη μηχανική υποστήριξη σε όλες τις μάρκες Zeekr, Lynk & Co και Geely, με στόχο τη μείωση του χάσματος μεταξύ των λανσαρισμάτων προϊόντων στην Κίνα και στο εξωτερικό σε λιγότερο από έξι μήνες. Για να υποστηρίξει τους επιθετικούς στόχους πωλήσεων του Ομίλου στο εξωτερικό, η Geely Tech Europe σχεδιάζει να διπλασιάσει τα διαχειριζόμενα έργα ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών της έως το 2027.

Η αποστολή της Geely Technology Europe επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

• Συν-ανάπτυξη Παγκόσμιων Αρχιτεκτονικών: Κατεύθυνση προς τη δημιουργία μηχανικών και E/E architectures επόμενης γενιάς παράλληλα με αντίστοιχες στην Κίνα.

• Ορισμός Προϊόντος & Βελτιστοποίηση Αγοράς: Μεταφράζοντας τις ευρωπαϊκές και διεθνείς ανάγκες των πελατών, καθώς και τις αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικά παγκόσμια προγράμματα οχημάτων.

• Ψηφιακές Εμπειρίες με Τεχνητή Νοημοσύνη: Πρωτοπορία στο όχημα που καθορίζεται από λογισμικό με Agentic AI, προηγμένη έξυπνη οδήγηση (ADAS), έξυπνα πιλοτήρια και ισχυρά ευρωπαϊκά πρότυπα απορρήτου δεδομένων και κυβερνοασφάλειας.

Ο Giovanni Lanfranchi, Διευθύνων Σύμβουλος της Geely Technology Europe, δήλωσε: «Η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από μια βασική αγορά. Είναι ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την αυτοκινητοβιομηχανία και τις απαιτητικές προσδοκίες των πελατών. Για να πετύχουμε, είναι απαραίτητο να προβλέψουμε και να ενσωματώσουμε τις ανάγκες όλων των περιοχών από την αρχή της ανάπτυξης. Η ίδρυση της Geely Technology Europe δημιουργεί ένα πραγματικά εξαιρετικό περιβάλλον Έρευνας και Ανάπτυξης – ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που μας επιτρέπει όχι μόνο να ανταποκριθούμε στα παγκόσμια πρότυπα, αλλά και να βοηθήσουμε στον καθορισμό τους».

Χτίζοντας πάνω σε δεκαετίες ευρωπαϊκής κληρονομιάς

]Η Geely Tech Europe συνδυάζει σχεδόν δύο δεκαετίες ευρωπαϊκής μηχανικής εμπειρίας με το τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο Έρευνας και Ανάπτυξης της Geely.

Οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν ήδη συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία κορυφαίων πλατφορμών στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της Συμπαγούς Αρθρωτής Αρχιτεκτονικής (CMA), η οποία επί του παρόντος στηρίζει περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια οχήματα παγκοσμίως, και της οικογένειας Αρχιτεκτονικής Βιώσιμης Εμπειρίας (SEA), όπως η συν-αναπτυγμένη πλατφόρμα SEA-S με σύστημα υψηλής τάσης 900 volt.

Η δημιουργία της Geely Tech Europe αντιπροσωπεύει την τελευταία εξέλιξη της βαθιά ριζωμένης παρουσίας της Geely στην Ευρώπη. Τα θεμέλια του οργανισμού τέθηκαν το 2013 με την ίδρυση της China Euro Vehicle Technology (CEVT) στο Γκέτεμποργκ. Αφού εξελίχθηκε σε Zeekr Technology Europe (ZTE) για να οδηγήσει την ταχεία άνοδο της premium ηλεκτρικής μάρκας, το κέντρο επεκτείνει τώρα την δραστηριότητα του. Ενώνοντας τις δυνάμεις του με την ομάδα μηχανικών της Φρανκφούρτης, γίνεται η Geely Technology Europe, ένας ολοκληρωμένος κόμβος που εξυπηρετεί τον ευρύτερο Όμιλο Geely Auto.

Ως ο κορυφαίος ευρωπαϊκός κόμβος για την αυτοκινητοβιομηχανία του Ομίλου, η Geely Tech Europe θα συνεχίσει να επεκτείνει το οικοσύστημα καινοτομίας της, προσελκύοντας κορυφαία ταλέντα και εμβαθύνοντας τις συνεργασίες με πανεπιστήμια, νεοσύστατες τεχνολογικές επιχειρήσεις και κόμβους καινοτομίας σε όλη την περιοχή.