Ο Όμιλος Volkswagen εγκαινιάζει πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

Με αφετηρία τη θετική εμπειρία από τη Γερμανία, το πρόγραμμα επεκτείνεται σταδιακά σε περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες από τον Ιανουάριο του 2026, ξεκινώντας με μοντέλα της Volkswagen Επιβατικά Οχήματα και ακολουθώντας με τις μάρκες Skoda, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και άλλες.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η συνεχής βελτιστοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και των λειτουργιών αυτοματοποιημένης οδήγησης, μέσα από δεδομένα που προέρχονται από πραγματικά και σύνθετα σενάρια κυκλοφορίας – όπως περιοχές με αυξημένη παρουσία πεζών και ποδηλατών ή απαιτητικά αστικά περιβάλλοντα. Οι βελτιώσεις αυτές θα μεταφέρονται στους πελάτες μέσω ενημερώσεων λογισμικού, ενισχύοντας τόσο την άνεση όσο και την ενεργητική ασφάλεια στην καθημερινή οδήγηση.

Η συμμετοχή των πελατών βασίζεται αποκλειστικά στη ρητή συγκατάθεσή τους, με πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και εθνικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων. Η μετάδοση δεδομένων πραγματοποιείται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και δεν είναι συνεχής, ενώ οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση της ασφάλειας, χωρίς ταυτοποίηση προσώπων. Με αυτόν τον τρόπο, ο Όμιλος Volkswagen αξιοποιεί τη «συλλογική εμπειρία» του στόλου του, μετατρέποντας την τεχνολογία σε απτό όφελος για όλους τους χρήστες του δρόμου.

• Βελτιστοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού με αξιοποίηση δεδομένων αισθητήρων και εικόνας από πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας

• Στοχευμένη ενίσχυση της οδικής ασφάλειας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

• Η ρητή συγκατάθεση των πελατών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση

• Σταδιακή εφαρμογή σε περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες από τον Ιανουάριο του 2026

Ο Όμιλος Volkswagen δεσμεύεται να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου στην Ευρώπη. Βασιζόμενος στη θετική εμπειρία που έχει ήδη αποκτηθεί στη Γερμανία, ο Όμιλος σχεδιάζει να επεκτείνει το πρόγραμμα αξιοποίησης δεδομένων αισθητήρων και εικόνας από οχήματα πελατών σε περίπου 40 ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος είναι η συνεχής βελτιστοποίηση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού και των λειτουργιών αυτοματοποιημένης οδήγησης, μέσω δεδομένων που προέρχονται από πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Οι πελάτες θα μπορούν να επωφελούνται από τις βελτιώσεις αυτές μέσω ενημερώσεων λογισμικού στα οχήματά τους. Η συνεχής αναβάθμιση των λειτουργιών οδήγησης αυξάνει την άνεση και συμβάλλει θετικά στη συνολική οδική ασφάλεια. Η συγκατάθεση των πελατών είναι απαραίτητη προϋπόθεση – πάντοτε με πλήρη συμμόρφωση προς όλους τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων. Η εφαρμογή του προγράμματος προγραμματίζεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2026 με μοντέλα της Volkswagen Επιβατικά Οχήματα και θα ακολουθήσουν οι μάρκες Skoda, Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και άλλες.

Ο εκτεταμένος στόλος οχημάτων του Ομίλου Volkswagen συμβάλλει ήδη σήμερα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, τα οχήματα αξιοποιούν ανωνυμοποιημένα δεδομένα συλλογικής πληροφορίας (swarm data) για τη δημιουργία χαρτών υψηλής ανάλυσης. Αυτό βοηθά, για παράδειγμα, στη διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας σε δρόμους χωρίς διαγραμμίσεις, καθώς και στη διαμόρφωση ακριβών συστάσεων οδήγησης και προειδοποιήσεων κινδύνου, οι οποίες μπορούν να προσαρμόζονται περαιτέρω βάσει τοπικών καιρικών συνθηκών. Αυτή η «σοφία του πλήθους» καθιστά ήδη την οδική κυκλοφορία ασφαλέστερη για όλους.

Για τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, οι μηχανικοί του Ομίλου Volkswagen στοχεύουν πλέον στη χρήση δεδομένων από πραγματικές οδηγικές συνθήκες, οι οποίες είναι σημαντικά πιο ουσιαστικές σε σύγκριση με δοκιμές πρωτοτύπων ή προσομοιώσεις. Ο στόχος είναι οι λειτουργίες υποβοήθησης να σχεδιάζονται με τρόπο που οι πελάτες να τις αντιλαμβάνονται ως αποτελεσματικές και, ιδανικά, να τις διατηρούν ενεργοποιημένες σε μόνιμη βάση. Τα ενεργά συστήματα ενισχύουν την ασφάλεια όχι μόνο για τους ίδιους τους οδηγούς, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου γύρω τους.

Στοχευμένη μετάδοση δεδομένων μόνο σε ειδικές περιπτώσεις

Για τις ανάγκες της ανάλυσης, οι μηχανικοί εστιάζουν σε συγκεκριμένα σενάρια όπου τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού είναι ιδιαίτερα χρήσιμα. Τέτοια σενάρια μπορεί να περιλαμβάνουν κυκλοφοριακές συνθήκες με ποδηλάτες και πεζούς, όπως η κίνηση σε διασταυρώσεις κοντά σε δημοτικά σχολεία, ή πολυσύχναστα και σύνθετα πάρκινγκ σούπερ μάρκετ. Η μετάδοση δεδομένων μπορεί να ενεργοποιείται από το σύστημα υποβοήθησης έκτακτης πέδησης, μετά από πλήρη πέδηση με παρέμβαση του οδηγού ή από απότομους ελιγμούς αποφυγής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συγκεκριμένα δεδομένα αισθητήρων, λειτουργικά δεδομένα και δεδομένα εικόνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Σε αυτά περιλαμβάνονται εικόνες από τις κάμερες του οχήματος που καταγράφουν το περιβάλλον, τα αποτελέσματα ανίχνευσης από τους αισθητήρες περιβάλλοντος, καθώς και στοιχεία όπως η κατεύθυνση κίνησης, η ταχύτητα και η γωνία τιμονιού. Παράλληλα, πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες, την ορατότητα και τον φωτισμό διαδραματίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάλυση κινήσεων σε διαβάσεις πεζών και πεζοδρόμια με υψηλή ακρίβεια. Αν η κάμερα εντοπίσει πεζούς που κινούνται προς το οδόστρωμα – όπως παιδιά που παίζουν – το όχημα μπορεί προληπτικά να αυξήσει την πίεση στο σύστημα πέδησης, ώστε να επιτυγχάνεται ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση ανάγκης. Η μετάδοση δεδομένων δεν πραγματοποιείται σε συνεχή βάση. Η μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων προϋποθέτουν τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η οποία μπορεί να παρέχεται μέσω διαφόρων καναλιών και υλοποιείται ξεχωριστά από κάθε μάρκα, όπως για παράδειγμα μέσω του προφίλ πελάτη, με δυνατότητα ανάκλησης οποιαδήποτε στιγμή.

Η μετάδοση δεδομένων μπορεί να αφορά και πεζούς ή ποδηλάτες

Η συλλογή και μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνει και άλλα οχήματα ή χρήστες του δρόμου, όπως πεζούς και ποδηλάτες, που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον του οχήματος. Αυτό είναι απαραίτητο, καθώς τα συστήματα που βασίζονται σε κάμερες πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν με ακρίβεια αντικείμενα και ανθρώπους, ακόμη και υπό απαιτητικές συνθήκες, και να αξιολογούν ορθά σύνθετες κυκλοφοριακές καταστάσεις. Όλοι οι κανονισμοί προστασίας δεδομένων τηρούνται αυστηρά. Ατομικές πληροφορίες για πρόσωπα που βρίσκονται στο κυκλοφοριακό περιβάλλον δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ούτε έχουν σημασία για τον σκοπό της ανάλυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες ή να ενημερωθούν αναλυτικά για τις πρακτικές συλλογής δεδομένων και τις δηλώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων του Ομίλου Volkswagen για κάθε μάρκα, κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες έναρξης εφαρμογής, μέσω των κεντρικών διαδικτυακών πυλών και ιστοσελίδων προστασίας απορρήτου των μαρκών.

Για τη μάρκα Volkswagen, η οποία είναι η πρώτη που ενεργοποιεί αυτή την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για μεγαλύτερη οδική ασφάλεια, η πολιτική απορρήτου είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: traffic-safety