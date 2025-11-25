Ο Παναγιωτόπουλος, ο Άδωνις και στη μέση η «Ιθάκη» του Τσίπρα

Τη δική τους... Οδύσσεια ζουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι μέχρι και την ώρα των συνεδριάσεων της Βουλής κυκλοφορούν με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ανά χείρας.

Ο λόγος για τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο ο οποίος - κατά πως φαίνεται - το 'χει ρίξει στη βαριά μελέτη, καθώς εθεάθη την ώρα της συνεδρίασης της επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων για νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας με την «Ιθάκη» στο έδρανο.



Η αγορά του βιβλίου ήταν μάλιστα… φρέσκια φρέσκια, καθώς ο βουλευτής αποχώρησε από την αίθουσα κρατώντας τη σακούλα από γνωστό πολυκατάστημα.



Αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η… διακριτικότητα του Άδωνι Γεωργιάδη.

Παρόλο που ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος κάθονταν ακριβώς απέναντί του, με τον κατά τα άλλα λαλίστατο υπουργό να βλέπει το βιβλίο φόρα παρτίδα, επέλεξε να μην προβεί στο παραμικρό σχόλιο κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του.

Μας εξέπληξε το τακτ του Άδωνι, εν αντιθέσει με την κίνηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.

Για την ιστορία, ο υπουργός έλαβε νωρίτερα το βιβλίο στο γραφείο του και μάλιστα με σπέσιαλ αφιέρωση του πρώην πρωθυπουργού, εν αντιθέσει με τον Παναγιωτόπουλο που έβαλε το χέρι στην τσέπη.