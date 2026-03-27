Ο Πάνος Κατσιμίχας για την κόρη του Μαριάνα: «Τη ζωή σου θα την οδηγήσεις εσύ-Είναι καλή καπετάνισσα»

Ο Πάνος Κατσιμίχας, ο αγαπημένος τραγουδοποιός, μιλά για την κόρη του Μαριάνα, η οποία κάνει τα πρώτα της βήματα στη μουσική και ήδη προκαλεί ενδιαφέρον στον χώρο. Είναι ένα νέο και ταλαντούχο πρόσωπο που συνεχώς κερδίζει την προσοχή του κοινού.

Μιλώντας για τα πρώτα του χρόνια ως πατέρας, ο Πάνος περιέγραψε την αμφιβολία και τις απορίες του όταν συνειδητοποίησε το βάρος του ρόλου του: «Που πας ρε; Ξέρεις πώς να μεγαλώνεις ένα παιδί;» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημαντικότητα του να μην επιβάλεις ποτέ στο παιδί σου κάτι που δεν θα ήθελες να σου κάνουν εσένα. Συμπλήρωσε, λέγοντας: «Απλά μην της κάνεις ποτέ αυτό που δεν θα ήθελες να σου κάνουν εσένα.»

«Δεν ήθελε να λέει το επώνυμό της»

Όπως ανέφερε, τα πρώτα χρόνια της Μαριάνας ήταν ήσυχα, όμως στην εφηβεία «αγρίεψε». Στο σχολείο δεν ήθελε να αναφέρει το επώνυμό της, φοβούμενη ότι τα άλλα παιδιά θα την έβλεπαν ως «ψώνιο» εξαιτίας της φήμης του πατέρα της.

Ο Πάνος μοιράστηκε και μία ιδιαίτερη στιγμή που είχε με την κόρη του, όταν εκείνη ήταν 18 ετών. Του έδωσε μια σημαντική συμβουλή για τη ζωή της: «Της έδειξα ένα καΐκι και της είπα, ανέβα πάνω και ταξίδεψε τη ζωή σου όπως θες εσύ». Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να πάρει τις αποφάσεις της και να ακολουθήσει το δικό της δρόμο, ο Πάνος της είπε: «Η ζωή σου, εσύ πρέπει να την οδηγήσεις και εγώ θα είμαι πάντα κάπου εδώ γύρω και μάλλον φαίνεται ότι είναι καλή καπετάνισα».

Δεν εχω μεγαλώσει με τον μπαμπά μου

Ή ίδια η Μαριάνα σε συνέντευξη της είχε μιλήσει για τον πατέρας της.



«Δεν έχω μεγαλώσει με τον μπαμπά μου στο ίδιο σπίτι, καθώς οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν ενός έτους, όμως η επιρροή υπήρχε άμεσα και έμμεσα. Ακόμα και σήμερα η μεγαλύτερη σύνδεση με τον πατέρα μου είναι η μουσική, οπότε προφανώς από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου υπάρχει και η μουσική στη ζωή μου. Και η μητέρα μου βέβαια έχει συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στη μουσική μου παιδεία από όταν ήμουν παιδί, αν και δεν είναι μουσικός με έχει βοηθήσει και αυτή στη διαμόρφωση της μουσικής μου ταυτότητας.»

Η Μαριάνα Κατσιμίχα στο μουσικό στίβο

Αναφερόμενος στην καριέρα της, ο Πάνος σημείωσε με περηφάνια πως η Μαριάνα από μικρή έδειξε ταλέντο και μουσική αντίληψη. «Από μικρή είχε ταλέντο και φαίνεται πως είναι καλή καπετάνισσα», δήλωσε, ενθαρρύνοντάς την να συνεχίσει την πορεία της με αυτοπεποίθηση.

Η Μαριάνα Κατσιμίχα κάνει ήδη τα πρώτα της βήματα στον κόσμο της μουσικής και το τραγούδι της «Το Βαλς των Χαμένων Ονείρων» του Άλκη Αλκαίου έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, ακόμα και πριν κυκλοφορήσει επίσημα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές σε Spotify και YouTube.